https://sputniknews.com.tr/20240320/fifadan-6-turk-kulubene-transfer-yasagi-1081862526.html

FIFA'dan 6 Türk kulübene transfer yasağı

FIFA'dan 6 Türk kulübene transfer yasağı

Sputnik Türkiye

FIFA'nın bu hafta yayınladığı listede, Türkiye'den 5 Süper Lig ve bir 1. Lig ekibine transfer yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu kararın ardından Eyüpspor'dan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T07:45+0300

2024-03-20T07:45+0300

2024-03-20T07:46+0300

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fifa

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transfer

transfer yasağı

eyüpspor

antalyaspor

konyaspor

ankaragücü

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FIFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan listede, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün ardından Adana Demirspor ile Kayserispor'un da yasaklı kulüpler arasına eklendiği belirtildi.Eyüpspor yetkililerinden gelen açıklamaya göre, yasağın kısa bir süre içinde kaldırılması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından kulüpler, transfer çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmeye devam edecekler.Eyüpspor'un sosyal medyadan cezanın 24 saat içinde kalkacağını duyururken şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240320/20-mart-hava-durumu-bu-hafta-hava-nasil-olacak-yagmur-yagmaya-devam-edecek-mi-kar-yagacak-mi-1081861431.html

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transfer yasağı, fifa yasak