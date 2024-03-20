FIFA'dan 6 Türk kulübene transfer yasağı
07:45 20.03.2024 (güncellendi: 07:46 20.03.2024)
© AFP 2023 / ARND WIEGMANNFIFA-logo
© AFP 2023 / ARND WIEGMANN
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FIFA'nın bu hafta yayınladığı listede, Türkiye'den 5 Süper Lig ve bir 1. Lig ekibine transfer yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu kararın ardından Eyüpspor'dan doğrulama geldi ve yasağın 24 saat içinde kaldırılacağı açıklandı.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan listede, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün ardından Adana Demirspor ile Kayserispor'un da yasaklı kulüpler arasına eklendiği belirtildi.
1.Lig'den Eyüpspor'un da bu listede yer alması dikkat çekti. Kulüplere verilen transfer yasağının süreleri şu şekilde:
Adana Demirspor: 3
Antalyaspor: Süresiz
Konyaspor: 3
Ankaragücü: 3
Kayserispor: Süresiz
Eyüpspor: 3
Eyüpspor yetkililerinden gelen açıklamaya göre, yasağın kısa bir süre içinde kaldırılması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından kulüpler, transfer çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmeye devam edecekler.
Eyüpspor'un sosyal medyadan cezanın 24 saat içinde kalkacağını duyururken şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100 bin euro transfer bedeli taksitinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin Kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."