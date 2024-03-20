https://sputniknews.com.tr/20240320/valilik-uyardi-sirnakta-saganak-ve-sele-dikkat-1081894123.html
Valilik uyardı: Şırnak'ta sağanak ve sele dikkat
Valilik uyardı: Şırnak'ta sağanak ve sele dikkat
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T21:11+0300
2024-03-20T21:11+0300
2024-03-20T21:11+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
valilik
sel
sel felaketi
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Şırnak'ta sağanak ve sele karşı uyarıda bulunuldu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte devam eden yağışların yarın ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/sirnak-ve-hakkaride-egitime-1-gun-ara-verildi-1069603081.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, valilik, sel, sel felaketi
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, valilik, sel, sel felaketi
Valilik uyardı: Şırnak'ta sağanak ve sele dikkat
Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Şırnak'ta sağanak ve sele karşı uyarıda bulunuldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte devam eden yağışların yarın ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.