https://sputniknews.com.tr/20240320/valilik-uyardi-sirnakta-saganak-ve-sele-dikkat-1081894123.html

Valilik uyardı: Şırnak'ta sağanak ve sele dikkat

Valilik uyardı: Şırnak'ta sağanak ve sele dikkat

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T21:11+0300

2024-03-20T21:11+0300

2024-03-20T21:11+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

valilik

sel

sel felaketi

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Şırnak'ta sağanak ve sele karşı uyarıda bulunuldu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte devam eden yağışların yarın ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230413/sirnak-ve-hakkaride-egitime-1-gun-ara-verildi-1069603081.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, valilik, sel, sel felaketi