https://sputniknews.com.tr/20230413/sirnak-ve-hakkaride-egitime-1-gun-ara-verildi-1069603081.html
Şırnak ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi
Şırnak ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi
Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle bugün eğitime ara verildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T00:30+0300
2023-04-13T00:30+0300
2023-04-13T00:31+0300
sağanak
eğitim
hakkari
şırnak
türkiye
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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitim, Rehberlik ve Araştırma ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamad ise "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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sağanak, eğitim, hakkari, şırnak
sağanak, eğitim, hakkari, şırnak
Şırnak ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi
00:30 13.04.2023 (güncellendi: 00:31 13.04.2023) Abone ol
Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitim, Rehberlik ve Araştırma ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamad ise "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.