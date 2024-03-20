https://sputniknews.com.tr/20240320/uzman-isim-anlatti-kredi-kartlari-icin-yeni-adim-gelir-mi-1081894815.html
Uzman isim anlattı: Kredi kartları için yeni adım gelir mi?
Uzman isim anlattı: Kredi kartları için yeni adım gelir mi?
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Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, "Kredi kartları için yeni bir karar olur mu?" sorusuna, “Seçime kadar bu tür bir düzenleme olmayacak. Bazı düzenlemeler... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T21:37+0300
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2024-03-20T21:37+0300
türkiye
murat ferman
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
merkez bankası
merkez
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz ile birlikte kredi kartları için açıklama yapabileceği belirtiliyor.Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman CNN TÜRK yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu."Piyasalar ne bekliyor?" sorusuna Prof. Dr. Murat Ferman "Seçim atmosferi ve seçime gün kalmasından hareketle özellikler ulusal çevreler açısından genel kanaat faize dokunulmayacağı yönünde. Faizin sabit kalacağı öngörülüyor fakat bazı yabancı banka araştırma kuruluşları ve finansal kuruluşlar, bu ay hatta bu ay olmazsa bundan sonraki ay önemli ölçüde yukarı yönlü faiz artışlarını öngörüyor" yanıtını verdi.Prof. Dr. Murat Ferman, "kredi kartlarıyla ilgili yeni biz düzenleme öngörülüyor mu? sorusuna ilişkin ise, şu ifadeler kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240318/kredi-kartina-pes-pese-ayar-milyonlar-nasil-etkilenecek-yeni-kararlar-gelecek-mi-1081793094.html
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murat ferman, ekonomi, kredi kartı, kredi kartı limiti, merkez bankası, merkez
murat ferman, ekonomi, kredi kartı, kredi kartı limiti, merkez bankası, merkez
Uzman isim anlattı: Kredi kartları için yeni adım gelir mi?
Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, "Kredi kartları için yeni bir karar olur mu?" sorusuna, “Seçime kadar bu tür bir düzenleme olmayacak. Bazı düzenlemeler olabilir ama esas önemli limitlerin kısılması, taksitlerle ilgili düzenlemelerin seçim sonrasına bırakılacağını düşünüyorum” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz ile birlikte kredi kartları için açıklama yapabileceği belirtiliyor.
Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman CNN TÜRK yayınında
konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Piyasalar ne bekliyor?" sorusuna Prof. Dr. Murat Ferman "Seçim atmosferi ve seçime gün kalmasından hareketle özellikler ulusal çevreler açısından genel kanaat faize dokunulmayacağı yönünde. Faizin sabit kalacağı öngörülüyor fakat bazı yabancı banka araştırma kuruluşları ve finansal kuruluşlar, bu ay hatta bu ay olmazsa bundan sonraki ay önemli ölçüde yukarı yönlü faiz artışlarını öngörüyor" yanıtını verdi.
Prof. Dr. Murat Ferman, "kredi kartlarıyla ilgili yeni biz düzenleme öngörülüyor mu? sorusuna ilişkin ise, şu ifadeler kullandı:
“Seçime kadar bu tür bir düzenleme olmayacak. Bazı düzenlemeler olabilir ama esas önemli limitlerin kısılması, taksitlerle ilgili düzenlemelerin seçim sonrasına bırakılacağını düşünüyorum”