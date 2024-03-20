https://sputniknews.com.tr/20240320/uzman-isim-anlatti-kredi-kartlari-icin-yeni-adim-gelir-mi-1081894815.html

Uzman isim anlattı: Kredi kartları için yeni adım gelir mi?

Uzman isim anlattı: Kredi kartları için yeni adım gelir mi?

Sputnik Türkiye

Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, "Kredi kartları için yeni bir karar olur mu?" sorusuna, “Seçime kadar bu tür bir düzenleme olmayacak. Bazı düzenlemeler... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T21:37+0300

2024-03-20T21:37+0300

2024-03-20T21:37+0300

türkiye

murat ferman

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

merkez bankası

merkez

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz ile birlikte kredi kartları için açıklama yapabileceği belirtiliyor.Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman CNN TÜRK yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu."Piyasalar ne bekliyor?" sorusuna Prof. Dr. Murat Ferman "Seçim atmosferi ve seçime gün kalmasından hareketle özellikler ulusal çevreler açısından genel kanaat faize dokunulmayacağı yönünde. Faizin sabit kalacağı öngörülüyor fakat bazı yabancı banka araştırma kuruluşları ve finansal kuruluşlar, bu ay hatta bu ay olmazsa bundan sonraki ay önemli ölçüde yukarı yönlü faiz artışlarını öngörüyor" yanıtını verdi.Prof. Dr. Murat Ferman, "kredi kartlarıyla ilgili yeni biz düzenleme öngörülüyor mu? sorusuna ilişkin ise, şu ifadeler kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240318/kredi-kartina-pes-pese-ayar-milyonlar-nasil-etkilenecek-yeni-kararlar-gelecek-mi-1081793094.html

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murat ferman, ekonomi, kredi kartı, kredi kartı limiti, merkez bankası, merkez