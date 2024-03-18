https://sputniknews.com.tr/20240318/kredi-kartina-pes-pese-ayar-milyonlar-nasil-etkilenecek-yeni-kararlar-gelecek-mi-1081793094.html
Kredi kartına peş peşe ayar: Milyonlar nasıl etkilenecek, yeni kararlar gelecek mi?
Kredi kartına peş peşe ayar: Milyonlar nasıl etkilenecek, yeni kararlar gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi sıkılaşma adımlarına devam ediyor. Son olarak kredi kartı nakit çekimi ve KMH hesapları ile ilgili... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T08:25+0300
2024-03-18T08:25+0300
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ekonomi
kredi kartı
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Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı. Kredi kartı kararı sonrası bankalardan önemli uyarı: Tespit edilirse yaptırım uygulanacakAyrıca bankalar tarafından yeni bir hamle gelmiş, Müşterilere yönelik yapılan uyarıda, nakit avans ve bireysel kredi kullananların altın ve döviz alımından kaçınmaları gerektiği vurgulanmıştı.Geçen hafta öncelikle kredi kartı nakit avans çekiminde taksit sayısı düşürülmüştü. Son olarak da kredi kartı nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan faiz oranları yükseltildi. Buna göre nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4.42’den yüzde 5’e çıktı. Peki burada amaçlanan ne, düzenlemeler vatandaşları nasıl etkiler?'Faizler eşitlendi'Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, "Kredi kartı nakit avans çekimi ve KMH hesaplarında faiz artışına gidildi. Son dönemde ihtiyaç kredisinde bir hayli yükseliş olmuştu ancak nakit avans faizi ve KMH faizi ihtiyaç kredisi faizinden çok daha düşük olduğu için vatandaşlar düşük faizli olan nakit avansa yönelmişti.Bankalar geçtiğimiz hafta nakit avansa ilişkin düzenleme yapmıştı. Nakit avansta taksit sayısı düşürülmüştü. Şu anda ihtiyaç kredisi, KMH ve kredi kartı nakit avans faizinin eşitlendiğini görüyoruz. Bu haksız rekabeti önleme açısından önemli bir husus çünkü ihtiyaç kredisi faizleri yüksekken kredi kartı nakit avans çekimi faizleri düşük kalmıştı. Vatandaşlar paralarını nakit avans ve KMH’dan çekip ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade dövize yönelebiliyorlardı. Bu döviz talebini artırırken Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini olumsuz etkiliyordu" dedi.'Yeni kararlar gelebilir''Sıkı para politikası uygulamasının devamı niteliğinde''Birden değil kademeli bir şekilde olmasını istiyor'Merkez Bankası faiz artışı yapar mı?Son düzenleme insanları nasıl etkiler?
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, nakit avans, nakit avans sınırı, nakit avans faizi, nakit avans limiti, resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 16 mart
Kredi kartına peş peşe ayar: Milyonlar nasıl etkilenecek, yeni kararlar gelecek mi?
Merkez Bankası perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi sıkılaşma adımlarına devam ediyor. Son olarak kredi kartı nakit çekimi ve KMH hesapları ile ilgili faiz değişikliğine gidildi. Peki kredi kartlarına ilişkin atılan son adımlar cepleri nasıl etkiler, yeni sıkılaştırma kararları gelecek mi?
Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı.
Kredi kartı kararı sonrası bankalardan önemli uyarı: Tespit edilirse yaptırım uygulanacak
Ayrıca bankalar tarafından yeni bir hamle gelmiş, Müşterilere yönelik yapılan uyarıda, nakit avans ve bireysel kredi kullananların altın ve döviz alımından kaçınmaları gerektiği vurgulanmıştı.
Geçen hafta öncelikle kredi kartı nakit avans çekiminde taksit sayısı düşürülmüştü. Son olarak da kredi kartı nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan faiz oranları yükseltildi. Buna göre nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4.42’den yüzde 5’e çıktı. Peki burada amaçlanan ne, düzenlemeler vatandaşları nasıl etkiler?
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, "Kredi kartı nakit avans çekimi ve KMH hesaplarında faiz artışına gidildi. Son dönemde ihtiyaç kredisinde bir hayli yükseliş olmuştu ancak nakit avans faizi ve KMH faizi ihtiyaç kredisi faizinden çok daha düşük olduğu için vatandaşlar düşük faizli olan nakit avansa yönelmişti.Bankalar geçtiğimiz hafta nakit avansa ilişkin düzenleme yapmıştı. Nakit avansta taksit sayısı düşürülmüştü. Şu anda ihtiyaç kredisi, KMH ve kredi kartı nakit avans faizinin eşitlendiğini görüyoruz. Bu haksız rekabeti önleme açısından önemli bir husus çünkü ihtiyaç kredisi faizleri yüksekken kredi kartı nakit avans çekimi faizleri düşük kalmıştı. Vatandaşlar paralarını nakit avans ve KMH’dan çekip ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade dövize yönelebiliyorlardı. Bu döviz talebini artırırken Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini olumsuz etkiliyordu" dedi.
'Yeni kararlar gelebilir'
"Ben kredi kartlarına düzenleme yapılana kadar kredi kartı faizlerinde bir artış beklemiyorum. Çünkü kredi kartlarında gerek taksit sayıları gerek kredi kartı limitlerine ilişkin bir düzenleme gelmedi. Ben böyle bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Taksit sınırlaması ve kişilerin gelirlerine göre kredi kartı düzenlemesi yapılmalı. Kişinin geliri dikkate alınmaksızın limitler belirleniyor. Kredi kartı borçları nedeniyle vatandaşlar zor duruma düşebiliyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı var. Belki kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme kararı gelebilir."
'Sıkı para politikası uygulamasının devamı niteliğinde'
"O yüzden hem Merkez Bankası’nın aldığı önlemler hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı önlemler burada sıkı para politikasının uygulanması yönündedir. Son toplantıda TCMB faiz artışı yapmazken parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğini, diğer sterilizasyon araçlarının kullanılacağından bahsetmişti. Bu adımı sıkı para politikası uygulamasının devamı niteliğinde görüyoruz."
'Birden değil kademeli bir şekilde olmasını istiyor'
"Kredi kartlarında aylık akdi ve gecikme faizleri yükselmedi. Bu son 5 dönemdir sabit kaldı. Vatandaşlarımız yüksek enflasyonist koşullarda maaşları sabitken aynı oranda ihtiyaçlarını gideremez hale geldikleri için bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırmak suretiyle bir harcama yapıyorlardı. O yüzden devletimiz kredi kartı akdi faiz ve gecikme faizine ilişkin bir düzenleme yapmadı. Ekonomi yönetimi vatandaşların sıkı para politikasına ayak uydurmasını birden değil kademeli bir şekilde olmasını istiyor."
Merkez Bankası faiz artışı yapar mı?
"Merkez Bankası sıkı para politikası uygulamaya devam edecektir. Seçimlerden önce politika faizi artırılmayacak ve sterilizasyon araçları kullanılmaya devam edecektir. Ben yüzde 45 olan faizin kısa vadede yüzde 50’ler seviyesine geleceğini düşünüyorum. Her ne kadar politika faizi reel faize yakınsamış olsa da bankalar TL mevduat bulabilmek adına yarışıyorlar. Bankalar TL mevduat bulamazsa kendi maliyetleri artacak. TL mevduat faizleri politika faizinden yüksek seviyeye geldi. Bankaların daha fazla borçlanma maliyetine girmemeleri adına gerekli adımların atılacağını düşünüyorum."
Son düzenleme insanları nasıl etkiler?
"Bunlar vatandaşın daha az harcama yapması talebin kısılmasına yönelik adımlar. Bugüne kadar hep talep yönüne ilişkin önlemler alındı, üretim azalmasın diye arz yönüne ilişkin daha az önlemler alındı. Talep yönüne ilişkin düzenlemelerde sona geldik diyebiliriz. Kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler vatandaşın harcamalarını kısıtlamak üzere atılan adımlar diyebiliriz.”