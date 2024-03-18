https://sputniknews.com.tr/20240318/kredi-kartina-pes-pese-ayar-milyonlar-nasil-etkilenecek-yeni-kararlar-gelecek-mi-1081793094.html

Kredi kartına peş peşe ayar: Milyonlar nasıl etkilenecek, yeni kararlar gelecek mi?

Kredi kartına peş peşe ayar: Milyonlar nasıl etkilenecek, yeni kararlar gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi sıkılaşma adımlarına devam ediyor. Son olarak kredi kartı nakit çekimi ve KMH hesapları ile ilgili... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T08:25+0300

2024-03-18T08:25+0300

2024-03-18T08:25+0300

ekonomi

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Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı. Kredi kartı kararı sonrası bankalardan önemli uyarı: Tespit edilirse yaptırım uygulanacakAyrıca bankalar tarafından yeni bir hamle gelmiş, Müşterilere yönelik yapılan uyarıda, nakit avans ve bireysel kredi kullananların altın ve döviz alımından kaçınmaları gerektiği vurgulanmıştı.Geçen hafta öncelikle kredi kartı nakit avans çekiminde taksit sayısı düşürülmüştü. Son olarak da kredi kartı nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan faiz oranları yükseltildi. Buna göre nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4.42’den yüzde 5’e çıktı. Peki burada amaçlanan ne, düzenlemeler vatandaşları nasıl etkiler?'Faizler eşitlendi'Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, "Kredi kartı nakit avans çekimi ve KMH hesaplarında faiz artışına gidildi. Son dönemde ihtiyaç kredisinde bir hayli yükseliş olmuştu ancak nakit avans faizi ve KMH faizi ihtiyaç kredisi faizinden çok daha düşük olduğu için vatandaşlar düşük faizli olan nakit avansa yönelmişti.Bankalar geçtiğimiz hafta nakit avansa ilişkin düzenleme yapmıştı. Nakit avansta taksit sayısı düşürülmüştü. Şu anda ihtiyaç kredisi, KMH ve kredi kartı nakit avans faizinin eşitlendiğini görüyoruz. Bu haksız rekabeti önleme açısından önemli bir husus çünkü ihtiyaç kredisi faizleri yüksekken kredi kartı nakit avans çekimi faizleri düşük kalmıştı. Vatandaşlar paralarını nakit avans ve KMH’dan çekip ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade dövize yönelebiliyorlardı. Bu döviz talebini artırırken Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini olumsuz etkiliyordu" dedi.'Yeni kararlar gelebilir''Sıkı para politikası uygulamasının devamı niteliğinde''Birden değil kademeli bir şekilde olmasını istiyor'Merkez Bankası faiz artışı yapar mı?Son düzenleme insanları nasıl etkiler?

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