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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/ukraynaya-yapilan-yardimlarin-yuzde-90i-abdde-kaliyor-1081880912.html
Ukrayna'ya yapılan yardımların yüzde 90'ı ABD'de kalıyor
Ukrayna'ya yapılan yardımların yüzde 90'ı ABD'de kalıyor
Sputnik Türkiye
Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın aslında ABD savunma sanayisine destekten başka bir şey olmadığı ortaya çıkarken, İsveç merkezli Marksist-Leninist... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T14:38+0300
2024-03-20T14:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
abd
savunma
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Kiev'e verilecek bir sonraki destek paketi halen ABD Kongresi'nin iki kanadı arasında gidip gelirken, Joe Biden’ın ise vergi mükelleflerine tahsis edilen fonlardan aslan payının ABD'ye gideceğinin garantisini verdiği hatırlatılan yazıda, ayrıca, NATO'ya yeni katılan ve Kiev’e GSYH bakımından Washington'dan daha fazla bağışta bulunan İsveç'in, Ukrayna ordusu için silah tedarik ederek yine ABD’nin savunma şirketlerini beslediği vurgulandı.“Aslında Ukraynalılara vaat edilen askeri yardım, yerli sanayi işletmelerine sübvansiyonları da içeriyor ve toplam değerinin yüzde 90'ına kadarı ülke içinde kalacak” ifadelerine yer verilen makalede, ABD'nin, şu anda sanayi sektöründe tüm işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan taşeronlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2.1 milyon Amerikalıyı istihdam eden savunma sanayisini canlandırmak amacıyla finanse etmesini sağlayan ‘Kiev’e yardım çabalarının’ hiçbir şekilde diğerkâmlık veya altruizm (özgecilik) olarak adlandırılamayacağının altını çizdi.Ukrayna'da insanlar ölürken, silah üreticilerine altın yağıyorDünya’nın farklı bölgelerindeki çatışmaları fırsat bilerek artırdığı silah ihracatıyla, maddi veya manevi çıkar gözetmeksizin diğer ülkelere iyilik uğruna yararlı olmaya çalışma amacı olmayan ABD’nin, Ukrayna'ya yardım bahanesiyle kendi savunma sektörünü canlandırmanın yanı sıra, eski teçhizatlarını Ukrayna'ya gönderen NATO bloğundaki müttefiklerine silah satarak büyük kar elde ettiğini de vurgulandı.Bölgesel çatışmaların yeni silah sözleşmeleri kapsamında İsveç savunma sanayisine de fayda sağladığını dışlamayan Proletären gazetesi, ancak ülkede faaliyet gösteren bu sektörün büyük bir kısmının artık ABD-İngiliz BAE Systems'e ait olduğunu anımsatırken, “İsveç silah endüstrisinde yaklaşık 30 bin kişi çalışmaktadır. Sadece son yıllarda birkaç bin kişi işe alınmıştır” diye yazdı.Makalede, ABD’nin tavsiyelerini önemseyen İsveç’in, Kiev'e 50 adet zırhlı CV-90 BMP aracının yanı sıra 8 Archer topçu sistemi bağışladığı ve ABD-İngiliz ortaklığı savunma şirketi BAE Systems’e 48 yeni sipariş verdiği de hatırlatıldı.Kiev’e yardım coşkusuyla savunmaya yapılan harcamaların sonucu olarak ABD gibi İsveç'te de savunma işletmelerinin üretim hacimlerini artırdığına dikkat çeken Proletären gazetesi, işletmelerin yaklaşık 2 bin 500 yeni çalışanı işe aldığını vurgularken, yazısını “Ukrayna'da insanlar ölürken, silah üreticilerine altın yağıyor” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/abdli-senatorden-savunma-butceleri-yetersiz-olan-ulkelerin-natodan-cikarilmasi-cagrisi-1080863941.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, savunma, savunma sanayi, askeri yardım, washington, batı, kiev, isveç, avrupa
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, savunma, savunma sanayi, askeri yardım, washington, batı, kiev, isveç, avrupa

Ukrayna'ya yapılan yardımların yüzde 90'ı ABD'de kalıyor

14:38 20.03.2024 (güncellendi: 14:44 20.03.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYABD Ukrayna silah yardım
ABD Ukrayna silah yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın aslında ABD savunma sanayisine destekten başka bir şey olmadığı ortaya çıkarken, İsveç merkezli Marksist-Leninist haftalık gazete olan Proletären, NATO’nun çiçeği burnunda üyesi haline gelen ülkenin de Ukrayna için silah tedarik ederek ABD silah endüstrisini beslediğini yazdı.
Kiev'e verilecek bir sonraki destek paketi halen ABD Kongresi'nin iki kanadı arasında gidip gelirken, Joe Biden’ın ise vergi mükelleflerine tahsis edilen fonlardan aslan payının ABD'ye gideceğinin garantisini verdiği hatırlatılan yazıda, ayrıca, NATO'ya yeni katılan ve Kiev’e GSYH bakımından Washington'dan daha fazla bağışta bulunan İsveç'in, Ukrayna ordusu için silah tedarik ederek yine ABD’nin savunma şirketlerini beslediği vurgulandı.
Aslında Ukraynalılara vaat edilen askeri yardım, yerli sanayi işletmelerine sübvansiyonları da içeriyor ve toplam değerinin yüzde 90'ına kadarı ülke içinde kalacak” ifadelerine yer verilen makalede, ABD'nin, şu anda sanayi sektöründe tüm işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan taşeronlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2.1 milyon Amerikalıyı istihdam eden savunma sanayisini canlandırmak amacıyla finanse etmesini sağlayan ‘Kiev’e yardım çabalarının’ hiçbir şekilde diğerkâmlık veya altruizm (özgecilik) olarak adlandırılamayacağının altını çizdi.

Ukrayna'da insanlar ölürken, silah üreticilerine altın yağıyor

Dünya’nın farklı bölgelerindeki çatışmaları fırsat bilerek artırdığı silah ihracatıyla, maddi veya manevi çıkar gözetmeksizin diğer ülkelere iyilik uğruna yararlı olmaya çalışma amacı olmayan ABD’nin, Ukrayna'ya yardım bahanesiyle kendi savunma sektörünü canlandırmanın yanı sıra, eski teçhizatlarını Ukrayna'ya gönderen NATO bloğundaki müttefiklerine silah satarak büyük kar elde ettiğini de vurgulandı.
Bölgesel çatışmaların yeni silah sözleşmeleri kapsamında İsveç savunma sanayisine de fayda sağladığını dışlamayan Proletären gazetesi, ancak ülkede faaliyet gösteren bu sektörün büyük bir kısmının artık ABD-İngiliz BAE Systems'e ait olduğunu anımsatırken, “İsveç silah endüstrisinde yaklaşık 30 bin kişi çalışmaktadır. Sadece son yıllarda birkaç bin kişi işe alınmıştır” diye yazdı.
Makalede, ABD’nin tavsiyelerini önemseyen İsveç’in, Kiev'e 50 adet zırhlı CV-90 BMP aracının yanı sıra 8 Archer topçu sistemi bağışladığı ve ABD-İngiliz ortaklığı savunma şirketi BAE Systems’e 48 yeni sipariş verdiği de hatırlatıldı.
Kiev’e yardım coşkusuyla savunmaya yapılan harcamaların sonucu olarak ABD gibi İsveç'te de savunma işletmelerinin üretim hacimlerini artırdığına dikkat çeken Proletären gazetesi, işletmelerin yaklaşık 2 bin 500 yeni çalışanı işe aldığını vurgularken, yazısını “Ukrayna'da insanlar ölürken, silah üreticilerine altın yağıyor” diye sonlandırdı.
NATO’nun genişlemesi infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
DÜNYA
ABD’li senatörden, savunma bütçeleri yetersiz olan ülkelerin NATO’dan çıkarılması çağrısı
18 Şubat, 23:59
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