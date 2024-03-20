https://sputniknews.com.tr/20240320/ukraynaya-yapilan-yardimlarin-yuzde-90i-abdde-kaliyor-1081880912.html

Ukrayna'ya yapılan yardımların yüzde 90'ı ABD'de kalıyor

Ukrayna'ya yapılan yardımların yüzde 90'ı ABD'de kalıyor

Sputnik Türkiye

Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın aslında ABD savunma sanayisine destekten başka bir şey olmadığı ortaya çıkarken, İsveç merkezli Marksist-Leninist... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T14:38+0300

2024-03-20T14:38+0300

2024-03-20T14:44+0300

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Kiev'e verilecek bir sonraki destek paketi halen ABD Kongresi'nin iki kanadı arasında gidip gelirken, Joe Biden’ın ise vergi mükelleflerine tahsis edilen fonlardan aslan payının ABD'ye gideceğinin garantisini verdiği hatırlatılan yazıda, ayrıca, NATO'ya yeni katılan ve Kiev’e GSYH bakımından Washington'dan daha fazla bağışta bulunan İsveç'in, Ukrayna ordusu için silah tedarik ederek yine ABD’nin savunma şirketlerini beslediği vurgulandı.“Aslında Ukraynalılara vaat edilen askeri yardım, yerli sanayi işletmelerine sübvansiyonları da içeriyor ve toplam değerinin yüzde 90'ına kadarı ülke içinde kalacak” ifadelerine yer verilen makalede, ABD'nin, şu anda sanayi sektöründe tüm işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan taşeronlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2.1 milyon Amerikalıyı istihdam eden savunma sanayisini canlandırmak amacıyla finanse etmesini sağlayan ‘Kiev’e yardım çabalarının’ hiçbir şekilde diğerkâmlık veya altruizm (özgecilik) olarak adlandırılamayacağının altını çizdi.Ukrayna'da insanlar ölürken, silah üreticilerine altın yağıyorDünya’nın farklı bölgelerindeki çatışmaları fırsat bilerek artırdığı silah ihracatıyla, maddi veya manevi çıkar gözetmeksizin diğer ülkelere iyilik uğruna yararlı olmaya çalışma amacı olmayan ABD’nin, Ukrayna'ya yardım bahanesiyle kendi savunma sektörünü canlandırmanın yanı sıra, eski teçhizatlarını Ukrayna'ya gönderen NATO bloğundaki müttefiklerine silah satarak büyük kar elde ettiğini de vurgulandı.Bölgesel çatışmaların yeni silah sözleşmeleri kapsamında İsveç savunma sanayisine de fayda sağladığını dışlamayan Proletären gazetesi, ancak ülkede faaliyet gösteren bu sektörün büyük bir kısmının artık ABD-İngiliz BAE Systems'e ait olduğunu anımsatırken, “İsveç silah endüstrisinde yaklaşık 30 bin kişi çalışmaktadır. Sadece son yıllarda birkaç bin kişi işe alınmıştır” diye yazdı.Makalede, ABD’nin tavsiyelerini önemseyen İsveç’in, Kiev'e 50 adet zırhlı CV-90 BMP aracının yanı sıra 8 Archer topçu sistemi bağışladığı ve ABD-İngiliz ortaklığı savunma şirketi BAE Systems’e 48 yeni sipariş verdiği de hatırlatıldı.Kiev’e yardım coşkusuyla savunmaya yapılan harcamaların sonucu olarak ABD gibi İsveç'te de savunma işletmelerinin üretim hacimlerini artırdığına dikkat çeken Proletären gazetesi, işletmelerin yaklaşık 2 bin 500 yeni çalışanı işe aldığını vurgularken, yazısını “Ukrayna'da insanlar ölürken, silah üreticilerine altın yağıyor” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/abdli-senatorden-savunma-butceleri-yetersiz-olan-ulkelerin-natodan-cikarilmasi-cagrisi-1080863941.html

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