https://sputniknews.com.tr/20240218/abdli-senatorden-savunma-butceleri-yetersiz-olan-ulkelerin-natodan-cikarilmasi-cagrisi-1080863941.html

ABD’li senatörden, savunma bütçeleri yetersiz olan ülkelerin NATO’dan çıkarılması çağrısı

ABD’li senatörden, savunma bütçeleri yetersiz olan ülkelerin NATO’dan çıkarılması çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Senatosunda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, savunma bütçeleri gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2’sinin... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T23:59+0300

2024-02-18T23:59+0300

2024-02-18T23:59+0300

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abd senatosu

lindsey graham

abd'li senatör lindsey graham

cumhuriyetçi parti

cumhuriyetçi parti

cumhuriyetçi

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Senatör Graham, CBS News televizyonuna verdiği demeçte savunma bütçeleri ittifak üyesi ülkeler için GSYİH’nın yüzde 2’si olma zorunluluğunu karşılamayan ülkelerin NATO’dan çıkarılmasını önerdi.“Eğer ödemezsen atılacağın bir sistem olsun istiyorum” diyen Graham, Kuzey Atlantik İttifakı’nın her üyesi için ulusal ekonomisinin yüzde 2’sinin savunma harcaması olması gerektiğini, ancak 31 üye ülkeden 19’unun bu koşulu yerine getirmediğini vurguladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD müttefiklerinin savunmaya daha fazla harcama yapmasını sağlama arzusunu da destekleyen senatör, “Başkan Trump, NATO ülkelerinin yüzde 2’lik taahhütlerini yerine getirmesini istemekte haklı. Bu taahhüdün bir anlam ifade etmesine ihtiyacımız var. Eğer NATO’daysanız yüzde 2 ödeyin” ifadelerini kullandı.

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