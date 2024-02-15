https://sputniknews.com.tr/20240215/stoltenbergten-nato-ulkelerine-cagri-muhimmat-uretim-hizinizi-artirin-1080779062.html

Stoltenberg'ten NATO ülkelerine çağrı: 'Mühimmat üretim hızınızı artırın'

Stoltenberg'ten NATO ülkelerine çağrı: 'Mühimmat üretim hızınızı artırın'

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelere mühimmat üretim hızını artırma çağrısında bulundu. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T19:24+0300

2024-02-15T19:24+0300

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nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

brüksel

avrupa birliği

stok

mühimmat

üretim

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Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki ‘çatışma gerektirdiği’ için ittifak ülkelerinin mühimmat üretim hızını artırması gerektiğini söyledi.NATO Genel Sekreteri, “Stoklarımızı yenilemek ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için mühimmat üretiminin artırılması konusunu ele aldık. Barış zamanının yavaş temposundan çatışmanın gerektirdiği yüksek üretim hızına geçmeliyiz” dedi.Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna krizine değinerek, Avrupa ekonomisinin silah ve mühimmat üretimine çok daha fazla odaklanması gerektiğini daha önce de söylemişti.

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, brüksel, avrupa birliği, stok, mühimmat, üretim