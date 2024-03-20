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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-belgoroda-fuze-saldirisinda-bir-kisi-oldu-iki-kisi-yaralandi-1081884004.html
Ukrayna ordusunun Belgorod’a füze saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Ukrayna ordusunun Belgorod’a füze saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:51+0300
2024-03-20T15:51+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
terör saldırısı
füze saldırısı
sivil can kaybı
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belgorod
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Aldığımız ilk bilgilere göre, bir erkek öldü. Arabada bulunduğu sırada şarapneller arabaya isabet etti. Acil ekibi gelmeden aldığı yaralardan olay yerinde hayatını kaybetti” diye yazdı.Ayrıca 17 yaşındaki bir kız çocuğunun ve bir erkeğin daha şarapnellerden yaralandığını bildiren Gladkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.12 çok katlı apartmandaki birkaç dairede ve 16 otomobilde hasarın meydana geldiğini anlatan Vali, ayrıca iki kreş ve bir okulun arazilerindeki bazı yapıların yıkıldığı kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde 13 adet Vampire füzesinin vurulduğunu duyurdu.Daha önce Belgorod Valiliği, devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesine-ateslenen-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1081858145.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, füze saldırısı, sivil can kaybı, rusya, belgorod
ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, füze saldırısı, sivil can kaybı, rusya, belgorod

Ukrayna ordusunun Belgorod’a füze saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

15:51 20.03.2024
© AA / Emil LeegunovUkrayna Rusya Belgorod füze saldırı
Ukrayna Rusya Belgorod füze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA / Emil Leegunov
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Aldığımız ilk bilgilere göre, bir erkek öldü. Arabada bulunduğu sırada şarapneller arabaya isabet etti. Acil ekibi gelmeden aldığı yaralardan olay yerinde hayatını kaybetti” diye yazdı.
Ayrıca 17 yaşındaki bir kız çocuğunun ve bir erkeğin daha şarapnellerden yaralandığını bildiren Gladkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
12 çok katlı apartmandaki birkaç dairede ve 16 otomobilde hasarın meydana geldiğini anlatan Vali, ayrıca iki kreş ve bir okulun arazilerindeki bazı yapıların yıkıldığı kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde 13 adet Vampire füzesinin vurulduğunu duyurdu.
Daha önce Belgorod Valiliği, devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etmişti.
Rusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesine ateşlenen 10 Vampire füzesi imha edildi
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