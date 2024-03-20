https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-belgoroda-fuze-saldirisinda-bir-kisi-oldu-iki-kisi-yaralandi-1081884004.html

Ukrayna ordusunun Belgorod’a füze saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Ukrayna ordusunun Belgorod’a füze saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T15:51+0300

2024-03-20T15:51+0300

2024-03-20T15:51+0300

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Aldığımız ilk bilgilere göre, bir erkek öldü. Arabada bulunduğu sırada şarapneller arabaya isabet etti. Acil ekibi gelmeden aldığı yaralardan olay yerinde hayatını kaybetti” diye yazdı.Ayrıca 17 yaşındaki bir kız çocuğunun ve bir erkeğin daha şarapnellerden yaralandığını bildiren Gladkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.12 çok katlı apartmandaki birkaç dairede ve 16 otomobilde hasarın meydana geldiğini anlatan Vali, ayrıca iki kreş ve bir okulun arazilerindeki bazı yapıların yıkıldığı kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde 13 adet Vampire füzesinin vurulduğunu duyurdu.Daha önce Belgorod Valiliği, devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesine-ateslenen-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1081858145.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, füze saldırısı, sivil can kaybı, rusya, belgorod