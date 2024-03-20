https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesine-ateslenen-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1081858145.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesine ateşlenen 10 Vampire füzesi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesine ateşlenen 10 Vampire füzesi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 10 Vampire füzesinin sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini duyurdu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T00:30+0300

2024-03-20T00:30+0300

2024-03-20T00:30+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

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Ukrayna ordusunun ateşlediği 10 Vampire füzesinin sınırdaki Belgorod Bölgesinde imha edildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi semalarında Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 10 füze ve bir Toçka-U füzesini imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “19 Mart'ta Moskova saatiyle 22.00 sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi ve Toçka-U taktik füze sistemleriyle Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi önlendi” denildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 10 füze ve bir Toçka-U füzesini imha ettiği ifade edildi.Moskova saatiyle 22.30 sıralarında ise hava savunma güçlerinin bölge üzerinde bir Patriot hava savunma füzesini düşürdüğü kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ni karadaki hedefleri vurmak için dönüştürülen S-200 füzesiyle vurma girişiminde bulunduğu, ancak bu füzenin de hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.

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