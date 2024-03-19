https://sputniknews.com.tr/20240319/ukraynada-eski-ss-gorevlisi-hunka-onur-nisani-verildi-1081856544.html
Ukrayna'da eski SS görevlisi Hunk’a onur nişanı verildi
Ukrayna'da eski SS görevlisi Hunk’a onur nişanı verildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın batısında yer alan Ternopil Bölgesi Konseyi’nin, eski SS görevlisi Yaroslav Hunk'a onur nişanı verdiği bildirildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T22:48+0300
2024-03-19T22:48+0300
2024-03-19T22:48+0300
dünya
ukrayna krizi
ss subayı
onur nişanı
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Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşetvennoye’ televizyonunun haberine göre Ternopil Bölge Konseyi tarafından yapılan açıklamada, eski SS görevlisi Yaroslav Hunk'a Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım, aktif hayırseverlik ve sosyal faaliyetlere önemli kişisel katkısı’ nedeniyle onur nişanı verildiği belirtildi.Açıklamada, “Ternopil Bölge Konseyi, eski SS görevlisi, Galiçya tümeni üyesi Yaroslav Hunk'a ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım, aktif hayırseverlik ve sosyal faaliyetlere önemli kişisel katkısı’ nedeniyle Ternopil bölgesine yapılan hizmetlerden dolayı verilen ‘Yaroslav Stetsk Onur Nişanı’ verdi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/beyaz-saray-abdnin-eylemsizligi-nedeniyle-ukrayna-ordusu-mevzi-kaybediyor-1081856324.html
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ukrayna krizi, ss subayı, onur nişanı
ukrayna krizi, ss subayı, onur nişanı
Ukrayna'da eski SS görevlisi Hunk’a onur nişanı verildi
Ukrayna’nın batısında yer alan Ternopil Bölgesi Konseyi’nin, eski SS görevlisi Yaroslav Hunk'a onur nişanı verdiği bildirildi.
Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşetvennoye’ televizyonunun haberine göre Ternopil Bölge Konseyi tarafından yapılan açıklamada, eski SS görevlisi Yaroslav Hunk'a Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım, aktif hayırseverlik ve sosyal faaliyetlere önemli kişisel katkısı’ nedeniyle onur nişanı verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Ternopil Bölge Konseyi, eski SS görevlisi, Galiçya tümeni üyesi Yaroslav Hunk'a ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım, aktif hayırseverlik ve sosyal faaliyetlere önemli kişisel katkısı’ nedeniyle Ternopil bölgesine yapılan hizmetlerden dolayı verilen ‘Yaroslav Stetsk Onur Nişanı’ verdi” ifadelerine yer verildi.