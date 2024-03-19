https://sputniknews.com.tr/20240319/ukraynada-eski-ss-gorevlisi-hunka-onur-nisani-verildi-1081856544.html

Ukrayna'da eski SS görevlisi Hunk’a onur nişanı verildi

Ukrayna'da eski SS görevlisi Hunk’a onur nişanı verildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın batısında yer alan Ternopil Bölgesi Konseyi’nin, eski SS görevlisi Yaroslav Hunk'a onur nişanı verdiği bildirildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T22:48+0300

2024-03-19T22:48+0300

2024-03-19T22:48+0300

dünya

ukrayna krizi

ss subayı

onur nişanı

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Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşetvennoye’ televizyonunun haberine göre Ternopil Bölge Konseyi tarafından yapılan açıklamada, eski SS görevlisi Yaroslav Hunk'a Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım, aktif hayırseverlik ve sosyal faaliyetlere önemli kişisel katkısı’ nedeniyle onur nişanı verildiği belirtildi.Açıklamada, “Ternopil Bölge Konseyi, eski SS görevlisi, Galiçya tümeni üyesi Yaroslav Hunk'a ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım, aktif hayırseverlik ve sosyal faaliyetlere önemli kişisel katkısı’ nedeniyle Ternopil bölgesine yapılan hizmetlerden dolayı verilen ‘Yaroslav Stetsk Onur Nişanı’ verdi” ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ss subayı, onur nişanı