https://sputniknews.com.tr/20240319/beyaz-saray-abdnin-eylemsizligi-nedeniyle-ukrayna-ordusu-mevzi-kaybediyor-1081856324.html

Beyaz Saray: ABD'nin eylemsizliği nedeniyle Ukrayna ordusu mevzi kaybediyor

Beyaz Saray: ABD'nin eylemsizliği nedeniyle Ukrayna ordusu mevzi kaybediyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ordusunun ABD'nin eylemsizliği nedeniyle savaş alanında mevzi kaybettiğini belirtti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T22:22+0300

2024-03-19T22:22+0300

2024-03-19T22:22+0300

ukrayna krizi

karine jean-pierre

ukrayna

ukrayna krizi

abd

abd

joe biden

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna ordusunun ABD'nin eylemsizliği nedeniyle savaş alanında mevzi kaybettiğini söyledi.Jean-Pierre “Amerikan Kongresi'nin son aylardaki eylemsizliği nedeniyle Ukrayna savaş alanında gerçekten mevzi kaybediyor. Bu bizim eylemsizliğimizden kaynaklanıyor” dedi.Jean-Pierre ayrıca Kongre'ye bir kez daha ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'i desteklemek için fon tahsisi de dahil olmak üzere ek finanasman talebini hızlı bir şekilde onaylaması çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240319/norvecten-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1081855464.html

ukrayna

abd

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karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, joe biden