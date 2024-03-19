https://sputniknews.com.tr/20240319/beyaz-saray-abdnin-eylemsizligi-nedeniyle-ukrayna-ordusu-mevzi-kaybediyor-1081856324.html
Beyaz Saray: ABD'nin eylemsizliği nedeniyle Ukrayna ordusu mevzi kaybediyor
Beyaz Saray: ABD'nin eylemsizliği nedeniyle Ukrayna ordusu mevzi kaybediyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ordusunun ABD'nin eylemsizliği nedeniyle savaş alanında mevzi kaybettiğini belirtti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T22:22+0300
2024-03-19T22:22+0300
2024-03-19T22:22+0300
ukrayna krizi
karine jean-pierre
ukrayna
ukrayna krizi
abd
abd
joe biden
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna ordusunun ABD'nin eylemsizliği nedeniyle savaş alanında mevzi kaybettiğini söyledi.Jean-Pierre “Amerikan Kongresi'nin son aylardaki eylemsizliği nedeniyle Ukrayna savaş alanında gerçekten mevzi kaybediyor. Bu bizim eylemsizliğimizden kaynaklanıyor” dedi.Jean-Pierre ayrıca Kongre'ye bir kez daha ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'i desteklemek için fon tahsisi de dahil olmak üzere ek finanasman talebini hızlı bir şekilde onaylaması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/norvecten-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1081855464.html
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karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, joe biden
karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, joe biden
Beyaz Saray: ABD'nin eylemsizliği nedeniyle Ukrayna ordusu mevzi kaybediyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ordusunun ABD'nin eylemsizliği nedeniyle savaş alanında mevzi kaybettiğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna ordusunun ABD'nin eylemsizliği nedeniyle savaş alanında mevzi kaybettiğini söyledi.
Jean-Pierre “Amerikan Kongresi'nin son aylardaki eylemsizliği nedeniyle Ukrayna savaş alanında gerçekten mevzi kaybediyor. Bu bizim eylemsizliğimizden kaynaklanıyor” dedi.
Jean-Pierre ayrıca Kongre'ye bir kez daha ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'i desteklemek için fon tahsisi de dahil olmak üzere ek finanasman talebini hızlı bir şekilde onaylaması çağrısında bulundu.