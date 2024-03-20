https://sputniknews.com.tr/20240320/turkiyenin-ilk-astronotu-gezeravci-uzaydan-cektigi-silifke-fotograflarini-paylasti-1081869097.html
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Alper Gezeravcı uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı. Gezeravcı, sosyal medya hesabından Silifke fotoğrafları paylaştı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:46+0300
2024-03-20T10:46+0300
2024-03-20T10:47+0300
türkiye
alper gezeravcı
astronot
türkiye
uzay
silifke
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240316/turkiyenin-ilk-astronotu-gezeravci-bu-da-turkiye-cumhuriyetimizin-evladinin-attigi-ilk-adimdi-1081746739.html
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alper gezeravcı, astronot, türkiye, uzay, silifke
alper gezeravcı, astronot, türkiye, uzay, silifke
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı
10:46 20.03.2024 (güncellendi: 10:47 20.03.2024)
Alper Gezeravcı uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı. Gezeravcı, sosyal medya hesabından Silifke fotoğrafları paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı.