Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu da Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı

"Diğer insanlardan, diğer ülkelerden farklı bir şey yapmamış da olabilirdik. Yine de bir şey öğrenecektik. Buna rağmen diğer ülkelerin yaptığı bilimsel çalışmaların dışında hakikaten alanında özgün çalışmalar gerçekleştirdik. Dünya üzerinde milyarlarca insan günlük rutin yaşamının bir parçası olarak yürüyor. Her gün milyarlarca insan milyarlarca adım attığı, insan rutininin sıradan bir parçası olduğu halde bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı, bunun için çok değerli."