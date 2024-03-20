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Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı İşmen: Halkımızın ağız ve diş sağlığı karnesi 'çürük'
Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı İşmen: Halkımızın ağız ve diş sağlığı karnesi 'çürük'
Sputnik Türkiye
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Tarık İşmen, Türk halkının ağız ve diş sağlığı konusunda kötü bir karneye sahip olduğunu ifade ederek, Aile Diş... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T14:45+0300
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türkiye
türk diş hekimleri birliği
diş
diş hekimi
ağız
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Türk Diş Hekimleri Birliği genel merkezinde '20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü' dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı İşmen, burada yaptığı açıklamasında, ağız ve diş sağlığındaki kötü gidişi iyileştirmeye, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti.Türkiye'de Ankara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığınca en son 2018'de yapılan ve 2022'de güncellenen araştırmanın verilerine atıfta bulunan İşmen, "Türkiye, ağız ve diş sağlığı konusunda ne yazık ki kötü bir karneye sahip. DMFT dediğimiz bireyin çürük, kayıp ve dolgulu diş sayısını gösteren endeks, ülkemizde 15 yaşından sonra 2.5 iken 35 yaşında 8'e çıkmakta ve 65 yaşından sonra da 22'ye ulaşmakta" ifadesini kullandı.İşmen açıklamasında Almanya ve Fransa gibi ülkelerin koruyucu diş hekimliği ve ulusal koruyucu ağız ve diş sağlığı projeleriyle bu sorunun üstesinden geldiğinin altını çizerek, Sağlık Bakanlığı'nın 2022'de pilot uygulama olarak başlattığı buna bağlı olarak 0-12 yaş arasındaki çocukları da içine alan Aile Diş Hekimliği uygulamasının önemli bir adım ve fırsat olduğunu dile getirdi.'Ağız-diş sağlığı paketi sosyal sigorta kapsamına alınmalı'Uygulamanın içinin daha iyi doldurulması gerektiğinin altını çizen İşmen, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'de bir diş hekimi eksikliği sorununun bulunmadığını ancak bu hekimlerin iyi koordine edilmemesinden kaynaklı problemlerin yaşandığını ifade eden İşmen, fakültelerin yılda 11 bin diş hekimi mezun edebilecek duruma geldiğinin altını çizdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Diş Hekimleri Birliği'nin (FDI), genel sağlığın iyi durumda olmasında ağız-diş sağlığının önemine her geçen gün daha fazla dikkat çektiğini ifade eden İşmen, ağız ve diş sağlığının insanın bedensel ve ruhsal iyi olma hali için önemli olduğunun altını çizdi.'Toplumun neredeyse tamamına yakınının diş eti sorunu var'Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Emel Uzer de basın mensuplarının, hastanelerde ağız ve diş sağlığı birimlerine MHRS üzerinden randevu alma konusunda zorluklar yaşandığına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:Uzer, kamuda verilen hizmetlerde koruyucu diş hekimliğinin artırılması gerektiğini aktardı.Uzer, TDB'nin diş hekimliği fakülteleriyle ilgili hazırlanan dosyayı uzun süredir YÖK'e sunmak istediğini ancak randevu taleplerine yanıt alamadıklarını da dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/arastirma-sonucu-kanitladi-duzenli-dis-fircalama-zaturreye-karsi-koruyor-1081055887.html
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türk diş hekimleri birliği, diş, diş hekimi, ağız, diş eti iltihabı
türk diş hekimleri birliği, diş, diş hekimi, ağız, diş eti iltihabı

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı İşmen: Halkımızın ağız ve diş sağlığı karnesi 'çürük'

14:45 20.03.2024 (güncellendi: 14:46 20.03.2024)
© AADiş- Dişçi
Diş- Dişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
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Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Tarık İşmen, Türk halkının ağız ve diş sağlığı konusunda kötü bir karneye sahip olduğunu ifade ederek, Aile Diş Hekimliği uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının elzem olduğunu dile getirdi.
Türk Diş Hekimleri Birliği genel merkezinde '20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü' dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı İşmen, burada yaptığı açıklamasında, ağız ve diş sağlığındaki kötü gidişi iyileştirmeye, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti.
Türkiye'de Ankara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığınca en son 2018'de yapılan ve 2022'de güncellenen araştırmanın verilerine atıfta bulunan İşmen, "Türkiye, ağız ve diş sağlığı konusunda ne yazık ki kötü bir karneye sahip. DMFT dediğimiz bireyin çürük, kayıp ve dolgulu diş sayısını gösteren endeks, ülkemizde 15 yaşından sonra 2.5 iken 35 yaşında 8'e çıkmakta ve 65 yaşından sonra da 22'ye ulaşmakta" ifadesini kullandı.
İşmen açıklamasında Almanya ve Fransa gibi ülkelerin koruyucu diş hekimliği ve ulusal koruyucu ağız ve diş sağlığı projeleriyle bu sorunun üstesinden geldiğinin altını çizerek, Sağlık Bakanlığı'nın 2022'de pilot uygulama olarak başlattığı buna bağlı olarak 0-12 yaş arasındaki çocukları da içine alan Aile Diş Hekimliği uygulamasının önemli bir adım ve fırsat olduğunu dile getirdi.

'Ağız-diş sağlığı paketi sosyal sigorta kapsamına alınmalı'

Uygulamanın içinin daha iyi doldurulması gerektiğinin altını çizen İşmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
TDB olarak Aile Diş Hekimliği Projesi'nin, tüm Türkiye'yi kapsayacak ulusal planlamasının yapılmasını, kamu ve özelde çalışan tüm diş hekimlerinden yararlanılmasını, aile diş hekiminin sadece 'koruyucu girişimlerle' sınırlanmaması, bu kavramın içine tüm diş hekimlerinin alınmasını, koruyucu ağız-diş sağlığı paketi oluşturulmasını ve bunun sosyal sigorta kapsamına alınmasını, 0-18 yaş çocuk ve genç grubuna, ülkemizin yaşlı nüfus hızında ki artış göz önüne alınarak 65 yaş üstünün de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuların başta Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla ciddi olarak masaya yatırılması ve tartışılması gerekliliğinin altını kalın olarak çiziyoruz.
Türkiye'de bir diş hekimi eksikliği sorununun bulunmadığını ancak bu hekimlerin iyi koordine edilmemesinden kaynaklı problemlerin yaşandığını ifade eden İşmen, fakültelerin yılda 11 bin diş hekimi mezun edebilecek duruma geldiğinin altını çizdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Diş Hekimleri Birliği'nin (FDI), genel sağlığın iyi durumda olmasında ağız-diş sağlığının önemine her geçen gün daha fazla dikkat çektiğini ifade eden İşmen, ağız ve diş sağlığının insanın bedensel ve ruhsal iyi olma hali için önemli olduğunun altını çizdi.

'Toplumun neredeyse tamamına yakınının diş eti sorunu var'

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Emel Uzer de basın mensuplarının, hastanelerde ağız ve diş sağlığı birimlerine MHRS üzerinden randevu alma konusunda zorluklar yaşandığına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:
Kamuda özellikle son yıllarda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile kamuya alınan diş hekimi sayısında bir artış var. Ancak Türk toplumunun ağız ve diş sağlığı sorunlarının oranını düşündüğümüzde var olan kadro ve fiziksel imkanlarla bu sorunların çözülmesi mümkün görünmüyor. Toplumun neredeyse tamamına yakınının diş eti sorunu var. Bu kadar sık randevu saat aralığına rağmen kamunun bu şekilde toplumun tümüne hizmet vermesi akılcı da değil doğru da değil.
Uzer, kamuda verilen hizmetlerde koruyucu diş hekimliğinin artırılması gerektiğini aktardı.
Uzer, TDB'nin diş hekimliği fakülteleriyle ilgili hazırlanan dosyayı uzun süredir YÖK'e sunmak istediğini ancak randevu taleplerine yanıt alamadıklarını da dile getirdi.
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