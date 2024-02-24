https://sputniknews.com.tr/20240224/arastirma-sonucu-kanitladi-duzenli-dis-fircalama-zaturreye-karsi-koruyor-1081055887.html

Araştırma: Düzenli diş fırçalama zatürreye karşı koruyor

Araştırma: Düzenli diş fırçalama zatürreye karşı koruyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Boston kentinde Harvard Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, düzenli diş fırçalamanın akciğer hastalıklarına karşı etkili bir koruma... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T13:52+0300

2024-02-24T13:52+0300

2024-02-24T13:52+0300

yaşam

araştırma

diş

diş fırçası

boston

enfeksiyon

harvard üniversitesi

gamaleya araştırma merkezi

akciğer

akciğer

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ABD’nin Boston kentinde Harvard Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman, Selina Ehrenzeller ve Michael Klompas’ın birlikte yürüttüğü çalışmada 2700’den fazla hasta verisinin analizi sonucunda; ağız ve diş sağlığının akciğer hastalıklarıyla direkt bağlantılı olduğu ve zatürreden korunma yollarının arasında düzenli diş fırçalama olduğu kanıtlandı.Konu ile ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulunan, Periodontolog Doç. Dr. Onurcem Duruel, “Özellikle son yıllarda, solunum yolları ve solunum sistemiyle direkt bağlantısı olan ağız ortamının, solunum yolu hastalıkları ile ilişkisi ayrıntılı olarak inceleniyor. Yapılan çalışmaların sonucunda da düzenli diş fırçalamanın diş eti hastalıklarını engellediği ve şiddetli zatürre sebebiyle hastaneye yatış riskini azalttığı doğrulandı” şeklinde konuştu.Özellikle diş ve diş eti hastalıklarının, akciğer hastalıkları ile yakından ilişkili olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlanıyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Periodontolog Doç. Dr. Onurcem Duruel tespit edilen bu karşılıklı ilişkinin, biyokimyasal ve mikrobiyolojik çeşitli mekanizmaların olduğunu belirtti.'Diş temizliği akciğer enfeksiyonlarına karşı koruyor'Duruel konuşmasını şöyle sürdürdü:Ağız sağlığının doğrudan tüm vücut sağlığı ile ilgili olduğunu unutmamak gerektiğine vurgu yapan Duruel, “Bu nedenle günde iki kez diş fırçalama, diş ipi ve düzenli doktor kontrolü, sağlıklı beslenme gibi basit ve etkili alışkanlıkları yaşam boyu sürdürmek önemli” diye konuştu.

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