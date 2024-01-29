https://sputniknews.com.tr/20240129/dis-hekiminden-elektronik-sigara-kullananlara-kotu-haber-tiryaki-dilli-olabilirsiniz-1080149531.html

Diş hekiminden elektronik sigara kullananlara kötü haber: 'Tiryaki dilli' olabilirsiniz

Diş hekiminden elektronik sigara kullananlara kötü haber: 'Tiryaki dilli' olabilirsiniz

Sigarayı bırakmak için elektronik sigaralara ya da 'puf' kullananlar için uzmanı uyarılarda bulundu. 'Tiryaki dili' sendromuna yakalanılabileceğine dikkat... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T12:13+0300

2024-01-29T12:13+0300

2024-01-29T12:13+0300

yaşam

elektronik sigara

dil

sağlık

sendrom

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sigara

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mentollü sigara

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Elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin haberlerin geçen yılın sonlarına doğru gündeme gelmesiyle birlikte, elektronik sigara kullanıcıları için dalga dalga kötü haberler gelmeye başladı. Bu renkli meyve aromalı elektronik sigaralar, başlangıçta sigara içenler için bu kötü alışkanlığı bırakmanın bir yolu olarak üretilmişti. Ancak araştırmalar, bu tür cihazların sigarayı bırakmaktan daha zor hale geldiğini ortaya koyuyor.Son olarak İngiltere, elektronik sigaraların genç nesiller arasında son derece popüler hale gelmesiyle birlikte bu tütün içeriğini yasaklayacağını duyurdu.Tiryaki dilli ne demek?Dr. Rhona Eskander'e göre, elektronik sigara içmek 'tiryaki diline' sahip olmanıza neden olabilir. Tiryaki dilli olmanın ne demek olduğunu da anlatan uzman, "Bu, bir kişinin elektronik sigara içerken tat alma yeteneğinde bir kayıp veya azalma anlamına gelir. Elektronik sigara içerken tat alma yeteneğinin geçici olarak kaybolması ya da azalması, elektronik sigara cihazları kullanılırken çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.Bu nedenlerden biri, burnunuz nedeniyle 'tada karşı duyarsızlaşmanız' anlamına gelen 'koku yorgunluğu'dur. Diğer nedenler ise 'belirli aromalara aşırı maruz kalma', dehidrasyon, sigara içme geçmişi ve bireysel değişkenlik' olarak sıralanıyor.Neler yapılmalı?Fakat uzmana göre, tiryaki dili kulağa ciddi gelse de, 'doğası gereği tehlikeli' değil. Fakat sigara kullananlar için oldukça can sıkıcı ve sinir bozucu olabiliyor.Dr. Rhona Eskander bu sendrom ile birlikte nelerin değiştiğini şu şekilde açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20240126/evinizde-hic-tahmin-etmediginiz-yerlerde-gizleniyor-vucuttaki-isaretler-varliginin-kaniti-olabilir-1080056999.html

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