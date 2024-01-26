https://sputniknews.com.tr/20240126/evinizde-hic-tahmin-etmediginiz-yerlerde-gizleniyor-vucuttaki-isaretler-varliginin-kaniti-olabilir-1080056999.html

Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor: Vücuttaki işaretler varlığının kanıtı olabilir

Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor: Vücuttaki işaretler varlığının kanıtı olabilir

Genellikle evde ortaya çıkan küf, çok görünür olabilir ama bazen hiç tahmin etmediğiniz yerlerde ve sizin uzun süre fark edemeyeceğiniz şekilde de küf... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T10:34+0300

2024-01-26T10:34+0300

2024-01-26T10:34+0300

yaşam

ev

sağlık

küf

doktor

öksürük

halsizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg

İngiltere merkezli The Sun'da yer alan haber dikkat çeken bir gerçeği ele aldı. Asthma + Lung UK'ye göre aşırı soğuk ve şiddetli yağmur, iç ortamlarda nem ve küfün gelişmesi için ideal ortamı yaratıyor. Mantar evimizdeki gizli noktalara yayıldıkça her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilir ve bazı hassas grupları riske atabilir.Dr. Andy Whittamore, Sun Health'e şunları söyledi:Whittamore, "Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, astım hastaları ve alerjisi olan kişilerin nem ve küften etkilenme olasılığı daha yüksektir" diye de ekledi. Doktor, vücudunuzun size bilginiz dışında evinizde gizlenen küf olabileceğini söylediği birkaç önemli işareti ortaya çıkardı.Dr. Whittamore Sun Health'e şunları söyledi, "Küf, solunabilen sporlar üretir ve küf sporlarına alerjiniz varsa öksürme, hırıltı veya hapşırma, burun ve boğazda tahriş veya nefes darlığı gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz" devamında Doktor, "Ayrıca astım semptomlarını tetikleyebilir ve insanları nefes almakta zorlayabilir" diye ekledi.Doktora göre sporlar astım hastaları için özellikle tehlikeli olabilir. Dr. Whittamore, "Küf, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir astım krizine neden olabilir ve göğüs enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip ve rinit gibi astımınızı daha da kötüleştirebilecek riskinizi artırabilir" dedi.Rinit, burnunuzun alerjiniz olan bir şeyden dolayı tahriş olması ve aşağıdakileri içeren soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olması anlamına gelir:NHS ise, bunun genellikle küfle veya alerjiniz olan herhangi bir şeyle temas ettikten birkaç dakika sonra gerçekleşeceğini söylüyor. Küf sporlarıyla temasın da ciltte kızarıklığa neden olabileceği belirtiliyor.Küften korunmak için yapılması gerekenlerAsthma + Lung UK'nin sağlık danışmanlığı başkanı Emma Rubach şunları söyledi:Evi ve kendinizi küfün zararlı etkilerinden korumak için yapabilecekleriniz ise şu şekilde:Dr. Whittamore şunları söyledi:Doktor, "Ve eğer evinizde kötü nem, küf veya mantar varsa, profesyonel yardım almayı denemenizi veya bununla başa çıkmak için ev sahibinizle konuşmanızı tavsiye ederim. Özellikle de bunun nefes alma sorununuzu tetikleyebileceğini düşünüyorsanız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240126/toplu-tasima-kullananlari-uzmani-uyardi-uzun-sure-ayakta-kalmak-tehlikeli-1080053496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ev, sağlık, küf , doktor, öksürük, halsizlik