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Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor: Vücuttaki işaretler varlığının kanıtı olabilir
Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor: Vücuttaki işaretler varlığının kanıtı olabilir
Genellikle evde ortaya çıkan küf, çok görünür olabilir ama bazen hiç tahmin etmediğiniz yerlerde ve sizin uzun süre fark edemeyeceğiniz şekilde de küf... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T10:34+0300
2024-01-26T10:34+0300
yaşam
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sağlık
küf
doktor
öksürük
halsizlik
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İngiltere merkezli The Sun'da yer alan haber dikkat çeken bir gerçeği ele aldı. Asthma + Lung UK'ye göre aşırı soğuk ve şiddetli yağmur, iç ortamlarda nem ve küfün gelişmesi için ideal ortamı yaratıyor. Mantar evimizdeki gizli noktalara yayıldıkça her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilir ve bazı hassas grupları riske atabilir.Dr. Andy Whittamore, Sun Health'e şunları söyledi:Whittamore, "Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, astım hastaları ve alerjisi olan kişilerin nem ve küften etkilenme olasılığı daha yüksektir" diye de ekledi. Doktor, vücudunuzun size bilginiz dışında evinizde gizlenen küf olabileceğini söylediği birkaç önemli işareti ortaya çıkardı.Dr. Whittamore Sun Health'e şunları söyledi, "Küf, solunabilen sporlar üretir ve küf sporlarına alerjiniz varsa öksürme, hırıltı veya hapşırma, burun ve boğazda tahriş veya nefes darlığı gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz" devamında Doktor, "Ayrıca astım semptomlarını tetikleyebilir ve insanları nefes almakta zorlayabilir" diye ekledi.Doktora göre sporlar astım hastaları için özellikle tehlikeli olabilir. Dr. Whittamore, "Küf, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir astım krizine neden olabilir ve göğüs enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip ve rinit gibi astımınızı daha da kötüleştirebilecek riskinizi artırabilir" dedi.Rinit, burnunuzun alerjiniz olan bir şeyden dolayı tahriş olması ve aşağıdakileri içeren soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olması anlamına gelir:NHS ise, bunun genellikle küfle veya alerjiniz olan herhangi bir şeyle temas ettikten birkaç dakika sonra gerçekleşeceğini söylüyor. Küf sporlarıyla temasın da ciltte kızarıklığa neden olabileceği belirtiliyor.Küften korunmak için yapılması gerekenlerAsthma + Lung UK'nin sağlık danışmanlığı başkanı Emma Rubach şunları söyledi:Evi ve kendinizi küfün zararlı etkilerinden korumak için yapabilecekleriniz ise şu şekilde:Dr. Whittamore şunları söyledi:Doktor, "Ve eğer evinizde kötü nem, küf veya mantar varsa, profesyonel yardım almayı denemenizi veya bununla başa çıkmak için ev sahibinizle konuşmanızı tavsiye ederim. Özellikle de bunun nefes alma sorununuzu tetikleyebileceğini düşünüyorsanız" ifadelerini kullandı.
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ev, sağlık, küf , doktor, öksürük, halsizlik
ev, sağlık, küf , doktor, öksürük, halsizlik

Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor: Vücuttaki işaretler varlığının kanıtı olabilir

10:34 26.01.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
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Genellikle evde ortaya çıkan küf, çok görünür olabilir ama bazen hiç tahmin etmediğiniz yerlerde ve sizin uzun süre fark edemeyeceğiniz şekilde de küf oluşabilir. Peki, kendinizi küfün sağlık açısından çok zararlı o etkilerinden korumanın yolları neler ve evinizde küf olduğunu söyleyen vücudunuzun o işaretleri hangileri?
İngiltere merkezli The Sun'da yer alan haber dikkat çeken bir gerçeği ele aldı. Asthma + Lung UK'ye göre aşırı soğuk ve şiddetli yağmur, iç ortamlarda nem ve küfün gelişmesi için ideal ortamı yaratıyor. Mantar evimizdeki gizli noktalara yayıldıkça her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilir ve bazı hassas grupları riske atabilir.
Dr. Andy Whittamore, Sun Health'e şunları söyledi:
"Nemli veya küflü bir yerde yaşamak, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğer rahatsızlığı olan kişiler için iyi değildir."
Whittamore, "Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, astım hastaları ve alerjisi olan kişilerin nem ve küften etkilenme olasılığı daha yüksektir" diye de ekledi. Doktor, vücudunuzun size bilginiz dışında evinizde gizlenen küf olabileceğini söylediği birkaç önemli işareti ortaya çıkardı.
Dr. Whittamore Sun Health'e şunları söyledi, "Küf, solunabilen sporlar üretir ve küf sporlarına alerjiniz varsa öksürme, hırıltı veya hapşırma, burun ve boğazda tahriş veya nefes darlığı gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz" devamında Doktor, "Ayrıca astım semptomlarını tetikleyebilir ve insanları nefes almakta zorlayabilir" diye ekledi.
Doktora göre sporlar astım hastaları için özellikle tehlikeli olabilir. Dr. Whittamore, "Küf, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir astım krizine neden olabilir ve göğüs enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip ve rinit gibi astımınızı daha da kötüleştirebilecek riskinizi artırabilir" dedi.
Rinit, burnunuzun alerjiniz olan bir şeyden dolayı tahriş olması ve aşağıdakileri içeren soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olması anlamına gelir:
Hapşırma
Kaşıntılı bir burun
Burun akıntısı veya tıkalı bir burun
Kaşıntılı, kırmızı ve sulu gözler
Öksürük
Damakta kaşıntı
NHS ise, bunun genellikle küfle veya alerjiniz olan herhangi bir şeyle temas ettikten birkaç dakika sonra gerçekleşeceğini söylüyor. Küf sporlarıyla temasın da ciltte kızarıklığa neden olabileceği belirtiliyor.

Küften korunmak için yapılması gerekenler

Asthma + Lung UK'nin sağlık danışmanlığı başkanı Emma Rubach şunları söyledi:
"Birkaç gün önce yaşadığımız soğuk dönemde evlerin içindeki daha sıcak hava ile dışarıdaki daha soğuk sıcaklıkların birleşimi, küf oluşumu için mükemmel bir ortam yarattı; bu da önemli bir sorundur. Astım ve KOAH hastaları için tetikleyicidir. Artık şiddetli yağmur var, bu da atmosferde neme neden olacak ve nemli ortamlarda küfün daha da kötüleşmesine neden olacak."
Evi ve kendinizi küfün zararlı etkilerinden korumak için yapabilecekleriniz ise şu şekilde:
Akciğer rahatsızlığınız varsa küfün hastalığı alevlendirme riskini azaltmak için tüm ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde alın.
Özellikle yemek pişiriyorsanız veya duş alıyorsanız, gün boyunca pencerelerinizi beş ila 10 dakika açarak odalarınızı iyi havalandırın.
Çamaşırları kuruturken odanızı havalandırın veya havalandırmalı bir dolap veya kurutma makinesi kullanın.
Nemin önlenmesine yardımcı olacağından herhangi bir sızıntıyı veya su hasarını giderin.
Yapabiliyorsanız, evinizi iyi bir sıcaklıkta tutun, böylece asla çok soğumaz. (Dışarısı soğuk olduğunda ideal olarak en az 18 derece)
Havadaki nemi gidermek için mutfak ve banyoda aspiratör kullanın veya yemek pişirirken veya duş aldıktan sonra pencereyi açın.
Yemek pişiriyorsanız veya duş alıyorsanız, diğer odaların kapısını kapatın.
Nem ve küflenmeyi önlemek için nem alma cihazını deneyin; ancak kuru hava sizi öksürtüyorsa kaçının.
Dr. Whittamore şunları söyledi:
"Astım semptomlarınız varsa doktorunuza başvurun. İster nem, küf, ister astımınızı daha da kötüleştiren başka bir şey olsun, semptomlarınızı tekrar kontrol altına almanıza yardımcı olabilirler."
Doktor, "Ve eğer evinizde kötü nem, küf veya mantar varsa, profesyonel yardım almayı denemenizi veya bununla başa çıkmak için ev sahibinizle konuşmanızı tavsiye ederim. Özellikle de bunun nefes alma sorununuzu tetikleyebileceğini düşünüyorsanız" ifadelerini kullandı.
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