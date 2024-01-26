https://sputniknews.com.tr/20240126/toplu-tasima-kullananlari-uzmani-uyardi-uzun-sure-ayakta-kalmak-tehlikeli-1080053496.html
Toplu taşıma kullananları uzmanı uyardı: Sağlığınız için ayakta kalmak mı oturmak mı tehlikeli?
Toplu taşıma kullananları uzmanı uyardı: Sağlığınız için ayakta kalmak mı oturmak mı tehlikeli?
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, toplu taşıma araçlarında uzun süreli sabit kapmanın adale spazmı oluşturduğuna dikkat... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T08:17+0300
2024-01-26T08:17+0300
2024-01-26T08:44+0300
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Uzmanlara göre otomobil içinde uzun saatler aynı pozisyonda oturmak bel boyun ağrıları bakımından tehlike yaratırken, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında bir yere tutunarak uzun süre ayakta kalmak da sıkıntı yaratabiliyor.Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, “Metrobüs veya otobüsle seyahat ederken bir yere tutunmak zorunda kalınıyor. Bu durumda kasların bir tarafında gerilme ve adale spazmı oluşuyor. Aynı şekilde oturmak da kas tembelliğine neden olabiliyor. Şehir içi uzun yolculuklarda yolcular birbirine yer verebilirse oturanlar çok oturmamış, ayakta duranlar da çok uzun süre ayakta kalmamış olur” dedi.Uzun saatler oturmanın insan vücudunda yarattığı etkileri anlatan Op. Dr. Bölükbaşı şunları söyledi: 'Gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor'Metrobüs otobüs gibi toplu taşıma araçlarında uzun süre yolculuk yapmanın yaratabileceği sorunlara da değinen Op. Dr. Bölükbaşı, “Toplu taşıma araçlarında ayakta kalındığında bir yere tutunma ihtiyacı duyuluyor. Bir yere tutunarak uzun süre yapılan yolculuklarda gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor. Aslında uzun metrobüs, otobüs yolculuklarında insanlar birbirine 'Ben çok oturdum biraz da siz otursanız' diyebilse her iki tarafında sağlığı bakımından faydalı bir durum yaşanır” diye konuştu.Bel fıtığında gereksiz ameliyatlar yapıldığına dair halk arasında yaygın bir inancın bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Bölükbaşı, insanların bu nedenle korktuğunu belirterek "10 kişiden 9'u, hayatının bir döneminde şiddetli bel boyun ağrısı çekiyor. Burada önemli olan doğru tanının konulabilmesi. Gerçekten kök basısı olan bel fıtıklarında ameliyat son derece faydalı sonuçlar veriyor. Bel fıtığı ameliyatı çoğunlukla konfor ameliyatıdır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ağrısı olması ve bu ağrının ameliyatsız tedavi yöntemleriyle geçmemesi ve bu ağrının nedeninin görüntüleme tektkikleriyle doğrulanması, ilerleyici güç kaybı olması ameliyat nedenidir. Bu nedenle hastalar da kendisinin ameliyata ihtiyacı olup olmadığını çoğunlukla anlayabilir" dedi.Uzun süre oturmak da ayakta kalmak da risk faktörüVarisin bacaklarda örümcek ağı gibi kılcal damarlar şeklinde olabileceği gibi toplardamarların ciltten kabarık, daha kalın, kıvrıntılı bir şekil alması olarak da görülebileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder:
https://sputniknews.com.tr/20240126/bir-gecede-700-urunun-fiyati-degisti-bazi-urunlerin-etiketi-70-lira-birden-artti-1080053164.html
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sağlık, metro, metrobüs, ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, otobüs, otobüs şöförü
sağlık, metro, metrobüs, ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, otobüs, otobüs şöförü
Toplu taşıma kullananları uzmanı uyardı: Sağlığınız için ayakta kalmak mı oturmak mı tehlikeli?
08:17 26.01.2024 (güncellendi: 08:44 26.01.2024)
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, toplu taşıma araçlarında uzun süreli sabit kapmanın adale spazmı oluşturduğuna dikkat çekerek; "Metrobüs veya otobüsle seyahat ederken uzun süre bir yere tutunmak kas tembelliğine neden olabiliyor" dedi.
Uzmanlara göre otomobil içinde uzun saatler aynı pozisyonda oturmak bel boyun ağrıları bakımından tehlike yaratırken, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında bir yere tutunarak uzun süre ayakta kalmak da sıkıntı yaratabiliyor.
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, “Metrobüs veya otobüsle seyahat ederken bir yere tutunmak zorunda kalınıyor. Bu durumda kasların bir tarafında gerilme ve adale spazmı oluşuyor. Aynı şekilde oturmak da kas tembelliğine neden olabiliyor. Şehir içi uzun yolculuklarda yolcular birbirine yer verebilirse oturanlar çok oturmamış, ayakta duranlar da çok uzun süre ayakta kalmamış olur” dedi.
Uzun saatler oturmanın insan vücudunda yarattığı etkileri anlatan Op. Dr. Bölükbaşı şunları söyledi:
"Çok uzun süre oturduğumuzda belli bir kas grubu çalışırken ters tarafta kalan kas grubu ise çalışmıyor. Çalışan kas grubu spazma girerek ağrılara neden olabilirken çalışmayan kas grubunda ise tembellik oluşuyor. Gün içinde yapılan ağır kaldırma gibi ani hareketler tembel kasların hazırlıksız yakalanmasına ve tutulmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla gün içinde çalışırken pozisyonumuzu değiştirerek oturmalı ve aynı pozisyonda uzun süre kalmamalıyız.”
'Gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor'
Metrobüs otobüs gibi toplu taşıma araçlarında uzun süre yolculuk yapmanın yaratabileceği sorunlara da değinen Op. Dr. Bölükbaşı, “Toplu taşıma araçlarında ayakta kalındığında bir yere tutunma ihtiyacı duyuluyor. Bir yere tutunarak uzun süre yapılan yolculuklarda gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor. Aslında uzun metrobüs, otobüs yolculuklarında insanlar birbirine 'Ben çok oturdum biraz da siz otursanız' diyebilse her iki tarafında sağlığı bakımından faydalı bir durum yaşanır” diye konuştu.
Bel fıtığında gereksiz ameliyatlar yapıldığına dair halk arasında yaygın bir inancın bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Bölükbaşı, insanların bu nedenle korktuğunu belirterek "10 kişiden 9'u, hayatının bir döneminde şiddetli bel boyun ağrısı çekiyor. Burada önemli olan doğru tanının konulabilmesi. Gerçekten kök basısı olan bel fıtıklarında ameliyat son derece faydalı sonuçlar veriyor. Bel fıtığı ameliyatı çoğunlukla konfor ameliyatıdır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ağrısı olması ve bu ağrının ameliyatsız tedavi yöntemleriyle geçmemesi ve bu ağrının nedeninin görüntüleme tektkikleriyle doğrulanması, ilerleyici güç kaybı olması ameliyat nedenidir. Bu nedenle hastalar da kendisinin ameliyata ihtiyacı olup olmadığını çoğunlukla anlayabilir" dedi.
Uzun süre oturmak da ayakta kalmak da risk faktörü
Varisin bacaklarda örümcek ağı gibi kılcal damarlar şeklinde olabileceği gibi toplardamarların ciltten kabarık, daha kalın, kıvrıntılı bir şekil alması olarak da görülebileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder:
“Toplardamarlar kanı kalbe taşırlar ve kan akışının kalbe doğru tek yönlü olması için kapakçıklar içerirler. Toplardamarlarda oluşan aşırı basınç ve tıkanıklık, bu kapakçıklardan geriye doğru kaçar, yani reflü oluşmasına neden olur. Böylece yer çekiminin etkisi ile varisler ve varislere bağlı şikâyetleri meydana getirir. Uzun süre ayakta durmaya veya uzun süre oturmaya maruz kaldığınız iş ortamları, hareketsizlik, aşırı kilo, genetik faktörler, dar kıyafetler giymek, topuklu ayakkabı giymek, kabızlık, gebelik, doğum kontrol hapları varis oluşumunu artıran nedenlerdir.”