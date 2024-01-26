https://sputniknews.com.tr/20240126/toplu-tasima-kullananlari-uzmani-uyardi-uzun-sure-ayakta-kalmak-tehlikeli-1080053496.html

Toplu taşıma kullananları uzmanı uyardı: Sağlığınız için ayakta kalmak mı oturmak mı tehlikeli?

Toplu taşıma kullananları uzmanı uyardı: Sağlığınız için ayakta kalmak mı oturmak mı tehlikeli?

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, toplu taşıma araçlarında uzun süreli sabit kapmanın adale spazmı oluşturduğuna dikkat... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T08:17+0300

2024-01-26T08:17+0300

2024-01-26T08:44+0300

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Uzmanlara göre otomobil içinde uzun saatler aynı pozisyonda oturmak bel boyun ağrıları bakımından tehlike yaratırken, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında bir yere tutunarak uzun süre ayakta kalmak da sıkıntı yaratabiliyor.Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, “Metrobüs veya otobüsle seyahat ederken bir yere tutunmak zorunda kalınıyor. Bu durumda kasların bir tarafında gerilme ve adale spazmı oluşuyor. Aynı şekilde oturmak da kas tembelliğine neden olabiliyor. Şehir içi uzun yolculuklarda yolcular birbirine yer verebilirse oturanlar çok oturmamış, ayakta duranlar da çok uzun süre ayakta kalmamış olur” dedi.Uzun saatler oturmanın insan vücudunda yarattığı etkileri anlatan Op. Dr. Bölükbaşı şunları söyledi: 'Gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor'Metrobüs otobüs gibi toplu taşıma araçlarında uzun süre yolculuk yapmanın yaratabileceği sorunlara da değinen Op. Dr. Bölükbaşı, “Toplu taşıma araçlarında ayakta kalındığında bir yere tutunma ihtiyacı duyuluyor. Bir yere tutunarak uzun süre yapılan yolculuklarda gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor. Aslında uzun metrobüs, otobüs yolculuklarında insanlar birbirine 'Ben çok oturdum biraz da siz otursanız' diyebilse her iki tarafında sağlığı bakımından faydalı bir durum yaşanır” diye konuştu.Bel fıtığında gereksiz ameliyatlar yapıldığına dair halk arasında yaygın bir inancın bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Bölükbaşı, insanların bu nedenle korktuğunu belirterek "10 kişiden 9'u, hayatının bir döneminde şiddetli bel boyun ağrısı çekiyor. Burada önemli olan doğru tanının konulabilmesi. Gerçekten kök basısı olan bel fıtıklarında ameliyat son derece faydalı sonuçlar veriyor. Bel fıtığı ameliyatı çoğunlukla konfor ameliyatıdır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ağrısı olması ve bu ağrının ameliyatsız tedavi yöntemleriyle geçmemesi ve bu ağrının nedeninin görüntüleme tektkikleriyle doğrulanması, ilerleyici güç kaybı olması ameliyat nedenidir. Bu nedenle hastalar da kendisinin ameliyata ihtiyacı olup olmadığını çoğunlukla anlayabilir" dedi.Uzun süre oturmak da ayakta kalmak da risk faktörüVarisin bacaklarda örümcek ağı gibi kılcal damarlar şeklinde olabileceği gibi toplardamarların ciltten kabarık, daha kalın, kıvrıntılı bir şekil alması olarak da görülebileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder:

https://sputniknews.com.tr/20240126/bir-gecede-700-urunun-fiyati-degisti-bazi-urunlerin-etiketi-70-lira-birden-artti-1080053164.html

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sağlık, metro, metrobüs, ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, otobüs, otobüs şöförü