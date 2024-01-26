https://sputniknews.com.tr/20240126/bir-gecede-700-urunun-fiyati-degisti-bazi-urunlerin-etiketi-70-lira-birden-artti-1080053164.html

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti: Bazı ürünlerin etiketi 70 lira birden arttı

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti: Bazı ürünlerin etiketi 70 lira birden arttı

Yeni asgari ücretin belli olması, yüksek enflasyon veya zincir marketler derken zamlar için ekonomistlerin pek çok sebebi var. Bu kez de Bir günde 700 ürüne... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T07:33+0300

2024-01-26T07:33+0300

2024-01-26T07:34+0300

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2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt olarak belirlendi. Yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu. Show Haber'de yer alan habere göre zincir marketlerde 700'ü aşkın ürün 1 gecede etiket değişikliğine gitti.Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı. 950 gramlık bir tereyağı 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu. Yani tek seferde 60 lira zam geldi.Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükseldi. Yani 30 lira zamlandı. 1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu. Yani tek seferde 40 lira arttı. Damacana suda da durum değişmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240126/ekonomistler-tek-tek-degerlendirdi-bankalarin-kredi-faiz-oranlari-cepleri-nasil-etkileyecek-1080052519.html

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