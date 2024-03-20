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Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı. Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T12:30+0300
2024-03-20T12:49+0300
ekonomi
tüketici
tüketici güven endeksi
tüik
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, seçimlerin olası sonuçlarına dair fikir verebilecek bir anket de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı 'aylık tüketici eğilimleri anketi'.TÜİK bu anket ile 'tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini' ölçüyor.Tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0.02 arttı. Geçen ay 79.3 olan endeks, bu ay 79.4 oldu.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67.1 iken martta yüzde 0.7 azalışla 66,6'ya geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78.2 iken martta yüzde 0.9 artış göstererek 78.9 olarak tespit edildi.Geçen ay 74.6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74.9 olarak kayıtlara geçti.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97.5 iken martta yüzde 0.5 azalarak 97 oldu.
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tüketici güven endeksi
tüketici güven endeksi

Tüketici güven endeksi açıklandı

12:30 20.03.2024 (güncellendi: 12:49 20.03.2024)
© AP PhotoEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AP Photo
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı. Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, seçimlerin olası sonuçlarına dair fikir verebilecek bir anket de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı 'aylık tüketici eğilimleri anketi'.
TÜİK bu anket ile 'tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini' ölçüyor.
Tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0.02 arttı. Geçen ay 79.3 olan endeks, bu ay 79.4 oldu.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67.1 iken martta yüzde 0.7 azalışla 66,6'ya geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78.2 iken martta yüzde 0.9 artış göstererek 78.9 olarak tespit edildi.
Geçen ay 74.6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74.9 olarak kayıtlara geçti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97.5 iken martta yüzde 0.5 azalarak 97 oldu.
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