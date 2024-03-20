Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
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Son dönemde alınan sıkılaştırma önlemleri ve ekonomik dalgalanmalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde artışa neden oluyor. Ay başından itibaren gözlemlenen bu yükselişle birlikte, bireysel kredi başvurusu yapacak vatandaşlar için güncel faiz oranları daha da dikkat çekiyor. Faiz oranları aylıkta yüzde 7 seviyelerine kadar ulaşmış durumda.
Sıkılaşma adımlarında en ciddi önlemler bu ay itibarıyla gelmeye başladı. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararlar ile yeniden düzenlendi.
TCMB’nin ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını Mart başında yüzde 2’ye düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi faizleri aylık 6.7 seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda 10 bin lira ve 12 ay vadeli plana göre yapılan hesaplamada en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16.832 lira geri ödenecek.
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ilişkin son durumu merak edenler için güncel bilgiler şu şekilde:
Odeabank
Aylık faiz: Yüzde 6,69
Yıllık Maliyet: Yüzde 187,58
Toplam Geri Ödeme: 16.832 TL
Yapı Kredi
Aylık faiz: Yüzde 6,70
Yıllık Maliyet: Yüzde 172,15
Toplam Geri Ödeme: 16.514 TL
Akbank
Aylık faiz: Yüzde 5,55
Yıllık Maliyet: Yüzde 133,54
Toplam Geri Ödeme: 15.282 TL
Denizbank
Aylık faiz: Yüzde 5,32
Yıllık Maliyet: Yüzde 130,61
Toplam Geri Ödeme: 15.040 TL
Halkbank
Aylık faiz: Yüzde 5,20
Yıllık Maliyet: Yüzde 120,5
Toplam Geri Ödeme: 14.915 TL
Vakıfbank
Aylık faiz: Yüzde 5,04
Yıllık Maliyet: Yüzde 116,75
Toplam Geri Ödeme: 14.749 TL
Ziraat Bankası
Aylık faiz: Yüzde 4,94
Yıllık Maliyet: Yüzde 113,6
Toplam Geri Ödeme: 14.646 TL
Enpara
Aylık faiz: Yüzde 4,69
Yıllık Maliyet: Yüzde 115,73
Toplam Geri Ödeme: 14.390 TL
Kuveyt Türk
Aylık faiz: Yüzde 4,69
Yıllık Maliyet: Yüzde 105,88
Toplam Geri Ödeme: 14,390 TL
Garanti BBVA
Aylık faiz: Yüzde 4,64
Yıllık Maliyet: Yüzde 104,37
Toplam Geri Ödeme: 14.338 TL
Fibabanka
Aylık faiz: Yüzde 4,60
Yıllık Maliyet: Yüzde 103,21
Toplam Geri Ödeme: 14.271 TL
Ziraat Katılım
Aylık faiz: Yüzde 4,36
Yıllık Maliyet: Yüzde 94,74
Toplam Geri Ödeme: 14.053 TL
İş Bankası
Aylık faiz: Yüzde 4,30
Yıllık Maliyet: Yüzde 94,36
Toplam Geri Ödeme: 13.993 TL
Türkiye Finans
Aylık faiz: Yüzde 4,19
Yıllık Maliyet: -
Toplam Geri Ödeme: 13.882 TL
TEB Banka
Aylık faiz: Yüzde 4,59
Yıllık Maliyet: Yüzde 107,67
Toplam Geri Ödeme: 11.216 TL