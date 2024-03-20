Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlerde sona doğru
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe çekilirse TFF’yi ne bekliyor?
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240320/banka-ihtiyac-kredisi-faiz-oranlari-belli-oldu-hangi-banka-ne-kadar-geri-odeme-aliyor-1081866506.html
Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
Sputnik Türkiye
Son dönemde alınan sıkılaştırma önlemleri ve ekonomik dalgalanmalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde artışa neden oluyor. Ay başından itibaren gözlemlenen bu... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:18+0300
2024-03-20T10:18+0300
banka
banka hesabı
banka kartı
kredi
kredi kartı
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
ekonomi
faiz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Sıkılaşma adımlarında en ciddi önlemler bu ay itibarıyla gelmeye başladı. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararlar ile yeniden düzenlendi.TCMB’nin ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını Mart başında yüzde 2’ye düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi faizleri aylık 6.7 seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda 10 bin lira ve 12 ay vadeli plana göre yapılan hesaplamada en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16.832 lira geri ödenecek.Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ilişkin son durumu merak edenler için güncel bilgiler şu şekilde:OdeabankYapı KrediAkbankDenizbankHalkbankVakıfbankZiraat BankasıEnparaKuveyt TürkGaranti BBVAFibabankaZiraat Katılımİş BankasıTürkiye FinansTEB Banka
https://sputniknews.com.tr/20240320/astronomik-rakamlari-duyanlar-tepki-gosterdi-hicbir-is-yapmadan-aylik-200-bin-tl-maas-aliyorlar-1081864579.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, banka hesabı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
banka, banka hesabı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı

Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

10:18 20.03.2024
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
Abone ol
Son dönemde alınan sıkılaştırma önlemleri ve ekonomik dalgalanmalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde artışa neden oluyor. Ay başından itibaren gözlemlenen bu yükselişle birlikte, bireysel kredi başvurusu yapacak vatandaşlar için güncel faiz oranları daha da dikkat çekiyor. Faiz oranları aylıkta yüzde 7 seviyelerine kadar ulaşmış durumda.
Sıkılaşma adımlarında en ciddi önlemler bu ay itibarıyla gelmeye başladı. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararlar ile yeniden düzenlendi.
TCMB’nin ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını Mart başında yüzde 2’ye düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi faizleri aylık 6.7 seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda 10 bin lira ve 12 ay vadeli plana göre yapılan hesaplamada en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16.832 lira geri ödenecek.
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ilişkin son durumu merak edenler için güncel bilgiler şu şekilde:

Odeabank

Aylık faiz: Yüzde 6,69
Yıllık Maliyet: Yüzde 187,58
Toplam Geri Ödeme: 16.832 TL

Yapı Kredi

Aylık faiz: Yüzde 6,70
Yıllık Maliyet: Yüzde 172,15
Toplam Geri Ödeme: 16.514 TL

Akbank

Aylık faiz: Yüzde 5,55
Yıllık Maliyet: Yüzde 133,54
Toplam Geri Ödeme: 15.282 TL

Denizbank

Aylık faiz: Yüzde 5,32
Yıllık Maliyet: Yüzde 130,61
Toplam Geri Ödeme: 15.040 TL

Halkbank

Aylık faiz: Yüzde 5,20
Yıllık Maliyet: Yüzde 120,5
Toplam Geri Ödeme: 14.915 TL

Vakıfbank

Aylık faiz: Yüzde 5,04
Yıllık Maliyet: Yüzde 116,75
Toplam Geri Ödeme: 14.749 TL

Ziraat Bankası

Aylık faiz: Yüzde 4,94
Yıllık Maliyet: Yüzde 113,6
Toplam Geri Ödeme: 14.646 TL

Enpara

Aylık faiz: Yüzde 4,69
Yıllık Maliyet: Yüzde 115,73
Toplam Geri Ödeme: 14.390 TL

Kuveyt Türk

Aylık faiz: Yüzde 4,69
Yıllık Maliyet: Yüzde 105,88
Toplam Geri Ödeme: 14,390 TL

Garanti BBVA

Aylık faiz: Yüzde 4,64
Yıllık Maliyet: Yüzde 104,37
Toplam Geri Ödeme: 14.338 TL

Fibabanka

Aylık faiz: Yüzde 4,60
Yıllık Maliyet: Yüzde 103,21
Toplam Geri Ödeme: 14.271 TL

Ziraat Katılım

Aylık faiz: Yüzde 4,36
Yıllık Maliyet: Yüzde 94,74
Toplam Geri Ödeme: 14.053 TL

İş Bankası

Aylık faiz: Yüzde 4,30
Yıllık Maliyet: Yüzde 94,36
Toplam Geri Ödeme: 13.993 TL

Türkiye Finans

Aylık faiz: Yüzde 4,19
Yıllık Maliyet: -
Toplam Geri Ödeme: 13.882 TL

TEB Banka

Aylık faiz: Yüzde 4,59
Yıllık Maliyet: Yüzde 107,67
Toplam Geri Ödeme: 11.216 TL
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
YAŞAM
Astronomik rakamları duyanlar tepki gösterdi: 'Hiçbir iş yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıyorlar'
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала