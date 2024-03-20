https://sputniknews.com.tr/20240320/banka-ihtiyac-kredisi-faiz-oranlari-belli-oldu-hangi-banka-ne-kadar-geri-odeme-aliyor-1081866506.html

Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

Banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

Sputnik Türkiye

Son dönemde alınan sıkılaştırma önlemleri ve ekonomik dalgalanmalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde artışa neden oluyor. Ay başından itibaren gözlemlenen bu... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T10:18+0300

2024-03-20T10:18+0300

2024-03-20T10:18+0300

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Sıkılaşma adımlarında en ciddi önlemler bu ay itibarıyla gelmeye başladı. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararlar ile yeniden düzenlendi.TCMB’nin ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını Mart başında yüzde 2’ye düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi faizleri aylık 6.7 seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda 10 bin lira ve 12 ay vadeli plana göre yapılan hesaplamada en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16.832 lira geri ödenecek.Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ilişkin son durumu merak edenler için güncel bilgiler şu şekilde:OdeabankYapı KrediAkbankDenizbankHalkbankVakıfbankZiraat BankasıEnparaKuveyt TürkGaranti BBVAFibabankaZiraat Katılımİş BankasıTürkiye FinansTEB Banka

https://sputniknews.com.tr/20240320/astronomik-rakamlari-duyanlar-tepki-gosterdi-hicbir-is-yapmadan-aylik-200-bin-tl-maas-aliyorlar-1081864579.html

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