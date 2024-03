TÜBİTAK Başkanı Mandal: İlk kez devletten ne kadar bütçe istediysek aldık

"Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışındaki yarışmalarda masraflarını karşılayacağız. TEKNOFEST veya ulusal başarı varsa ve bu uluslararası boyuta taşınacaksa arkadaşlarımızın uzunca zamandır bizden istediği oydu. Diğer açacağımız destek de TEKNOFEST atölyeleri. Her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrıya çıkacağız. Şu an öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar olarak bakıldığında nisan ayından itibaren uygulamaya dahil edeceğiz. Her üniversitede bir TEKNOFEST atölyesinin olmasını istiyoruz."