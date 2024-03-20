TÜBİTAK Başkanı Mandal: İlk kez devletten ne kadar bütçe istediysek aldık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligin en çok konuşulan haftası
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: CHP - DEM Parti ilişkisi siyaseti kirletiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye, Somali Gorgor komandolarını eğitiyor, Eş-Şebab ile mücadeleye de dolaylı katılıyor’
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının 3.yılı: 'Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
84 dk
HABER MASASI
Yarın başlayacak olan seçim yasakları neleri kapsıyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Horlamanın getirmesi muhtemel sağlık problemleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
17:49
1 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024
'İmar Barışı' yurttaştan ne götürdü?
19:11
105 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240320/tubitak-baskani-mandal-ilk-kez-devletten-ne-kadar-butce-istediysek-aldik-1081896047.html
TÜBİTAK Başkanı Mandal: İlk kez devletten ne kadar bütçe istediysek aldık
TÜBİTAK Başkanı Mandal: İlk kez devletten ne kadar bütçe istediysek aldık
Sputnik Türkiye
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İlk kez bir plan bu kadar bilim ve teknolojiye odaklı ve ilk kez... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T22:46+0300
2024-03-20T22:46+0300
türkiye
tübitak
teknofest
hasan mandal
hasan mandal
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081895890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5eafd6f6cde9d71b117fcfc42b29d1e.jpg
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nce (SUBÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "SUBÜ Buluşmaları" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Mandal, dünyada bilime ve teknolojiye verilen önemin özellikle pandemiyle çok daha fazla arttığını söyledi.Mandal, Türkiye'nin bilgi üretimi ve insan kaynağı yönünden büyük potansiyelinin bulunduğunu, Türkiye'nin 2024-2028 Kalkınma Planı'nın tamamen bilim ve teknolojiyi esas aldığını belirtti.Bu plan çerçevesinde Türkiye'nin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, yüksek teknoloji üretimiyle daha müreffeh ülke haline geleceğini anlatan Mandal, "İlk kez bir plan bu kadar bilim ve teknolojiye odaklı ve ilk kez TUBİTAK olarak devletten ne kadar bütçe istediysek aldık, bir kuruş kesintisiz. Bunu önemli bir fırsat olarak görüyorum. Buradaki en önemli gücümüz de insan kaynağı" diye konuştu.Mandal, teknolojide yüzeyselden çok derinliğine inilmesi gerektiğini, teknolojinin derinliğine inmedikçe bağımlılığın devam edeceğini, Türkiye'nin savunma sanayinde yapmaya çalıştığı şeyin de bağımlılıktan kurtulmak olduğunu vurguladı.İşbirliği yapan başarılı bilim insanlarının bulunduğunu fakat birlikte iş yapan insan kaynağının az olduğuna değinen Mandal, bugün ve gelecekte sorunların üstesinden gelebilmenin işbirliğiyle değil, birlikte iş yapmayla mümkün olduğunu söyledi.Mandal, öğrencilerin TEKNOFEST'te birlikte iş yaptığına işaret ederek, öğrencilere, imkanlar için arayış içinde olmalarını tavsiye etti.Bu alanlarda ilerlemeye çalışıldığında Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişiminin, dünyayı takip eden değil dünyada takip edilen noktaya varabileceğinin altını çizen Mandal, savunma sanayinde insansız hava araçlarında Türkiye'nin ilk üçte yer almasının tesadüf olmadığını dile getirdi.'Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışındaki yarışmalarda masraflarını karşılayacağız'Mandal, bilgi üretmek ve teknoloji geliştirmenin önemine değinerek, bilgiyi üretecek, teknolojiyi geliştirecek insan kaynağını keşfetmenin ve desteklemenin de kıymetli olduğunu anlattı.Dene-yap atölyeleri, bilim fuar ve şenlikleri, proje yarışmaları yaptıklarından bahseden Mandal, şöyle devam etti:Öğrenciler için farklı destek programlarının uygulanacağını aktaran Mandal, "Bütün TEKNOFEST'lere katıldım. Arkadaşlarımızın o heyecanını, takım olabilmelerini, birlikte iş yapabilmelerini gördükçe gerçekten hem ülkeme hem insanlığa daha da umutla bakıyorum" dedi.Konuşmanın ardından soru cevap bölümüne geçilen programa SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/turk-bilim-heyeti-antarktika-yolunda-gorevleri-ne-olacak-1080122711.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081895890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6df9d3956c94d41bf9b0128bedf1120c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tübitak, teknofest, hasan mandal, hasan mandal
tübitak, teknofest, hasan mandal, hasan mandal

TÜBİTAK Başkanı Mandal: İlk kez devletten ne kadar bütçe istediysek aldık

22:46 20.03.2024
© AA / Uğur SubaşıTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA / Uğur Subaşı
Abone ol
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İlk kez bir plan bu kadar bilim ve teknolojiye odaklı ve ilk kez TUBİTAK olarak devletten ne kadar bütçe istediysek aldık, bir kuruş kesintisiz. Bunu önemli bir fırsat olarak görüyorum. Buradaki en önemli gücümüz de insan kaynağı" dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nce (SUBÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "SUBÜ Buluşmaları" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Mandal, dünyada bilime ve teknolojiye verilen önemin özellikle pandemiyle çok daha fazla arttığını söyledi.
Mandal, Türkiye'nin bilgi üretimi ve insan kaynağı yönünden büyük potansiyelinin bulunduğunu, Türkiye'nin 2024-2028 Kalkınma Planı'nın tamamen bilim ve teknolojiyi esas aldığını belirtti.
Bu plan çerçevesinde Türkiye'nin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, yüksek teknoloji üretimiyle daha müreffeh ülke haline geleceğini anlatan Mandal, "İlk kez bir plan bu kadar bilim ve teknolojiye odaklı ve ilk kez TUBİTAK olarak devletten ne kadar bütçe istediysek aldık, bir kuruş kesintisiz. Bunu önemli bir fırsat olarak görüyorum. Buradaki en önemli gücümüz de insan kaynağı" diye konuştu.
Mandal, teknolojide yüzeyselden çok derinliğine inilmesi gerektiğini, teknolojinin derinliğine inmedikçe bağımlılığın devam edeceğini, Türkiye'nin savunma sanayinde yapmaya çalıştığı şeyin de bağımlılıktan kurtulmak olduğunu vurguladı.
İşbirliği yapan başarılı bilim insanlarının bulunduğunu fakat birlikte iş yapan insan kaynağının az olduğuna değinen Mandal, bugün ve gelecekte sorunların üstesinden gelebilmenin işbirliğiyle değil, birlikte iş yapmayla mümkün olduğunu söyledi.
Mandal, öğrencilerin TEKNOFEST'te birlikte iş yaptığına işaret ederek, öğrencilere, imkanlar için arayış içinde olmalarını tavsiye etti.
Bu alanlarda ilerlemeye çalışıldığında Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişiminin, dünyayı takip eden değil dünyada takip edilen noktaya varabileceğinin altını çizen Mandal, savunma sanayinde insansız hava araçlarında Türkiye'nin ilk üçte yer almasının tesadüf olmadığını dile getirdi.

'Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışındaki yarışmalarda masraflarını karşılayacağız'

Mandal, bilgi üretmek ve teknoloji geliştirmenin önemine değinerek, bilgiyi üretecek, teknolojiyi geliştirecek insan kaynağını keşfetmenin ve desteklemenin de kıymetli olduğunu anlattı.
Dene-yap atölyeleri, bilim fuar ve şenlikleri, proje yarışmaları yaptıklarından bahseden Mandal, şöyle devam etti:
"Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışındaki yarışmalarda masraflarını karşılayacağız. TEKNOFEST veya ulusal başarı varsa ve bu uluslararası boyuta taşınacaksa arkadaşlarımızın uzunca zamandır bizden istediği oydu. Diğer açacağımız destek de TEKNOFEST atölyeleri. Her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrıya çıkacağız. Şu an öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar olarak bakıldığında nisan ayından itibaren uygulamaya dahil edeceğiz. Her üniversitede bir TEKNOFEST atölyesinin olmasını istiyoruz."
Öğrenciler için farklı destek programlarının uygulanacağını aktaran Mandal, "Bütün TEKNOFEST'lere katıldım. Arkadaşlarımızın o heyecanını, takım olabilmelerini, birlikte iş yapabilmelerini gördükçe gerçekten hem ülkeme hem insanlığa daha da umutla bakıyorum" dedi.
Konuşmanın ardından soru cevap bölümüne geçilen programa SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Tübitak, antartika - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
TÜRKİYE
Türk bilim heyeti Antartika yolunda: Görevleri ne olacak?
28 Ocak, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала