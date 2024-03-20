https://sputniknews.com.tr/20240320/trabzonspor-fenerbahce-macinda-sahaya-giren-maskeli-taraftarin-ifadesi-ortaya-cikti-1081886100.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hasan Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde, "Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T16:46+0300

2024-03-20T16:46+0300

2024-03-20T17:25+0300

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trabzonspor

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Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken Hasan Çetinkaya (20), Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı-lacivertli oyuncu Mert Müldür’e saldıran Engin Taşkın ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi. Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 13 kişiden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın ile tribünden atlayan ilk taraftar olan, maç için Almanya’dan geldiği belirtilen maskeli Hasan Çetinkaya "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı. 'Asıl ben mağdur oldum'Hasan Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde, “Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım.Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum” dediği öğrenildi. Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240320/trabzondaki-olayli-mac-maskeli-kisi-ve-korner-diregi-ile-futbolculara-kosan-supheli-tutuklandi-1081885621.html

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