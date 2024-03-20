https://sputniknews.com.tr/20240320/trabzondaki-olayli-mac-maskeli-kisi-ve-korner-diregi-ile-futbolculara-kosan-supheli-tutuklandi-1081885621.html
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklu sayısı 4 oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklu sayısı 4 oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı. Bu tutuklamalara sahaya giren... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T16:24+0300
2024-03-20T16:24+0300
2024-03-20T17:24+0300
spor
trabzonspor
tutuklama
fenerbahçe
maske
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
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Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Tutuklu sayısı 4 olduSahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.Bu tutuklamalara sahaya giren taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun ardından Kadir Olgun da eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/icisleri-bakani-yerlikaya-trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasinda-yasananlar-hakkinda-konustu-1081882789.html
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trabzonspor, tutuklama, fenerbahçe, maske, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
trabzonspor, tutuklama, fenerbahçe, maske, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklu sayısı 4 oldu
16:24 20.03.2024 (güncellendi: 17:24 20.03.2024)
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı. Bu tutuklamalara sahaya giren taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun ardından Kadir Olgun da eklendi.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Bu tutuklamalara sahaya giren taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun ardından Kadir Olgun da eklendi.