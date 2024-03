https://sputniknews.com.tr/20240320/trabzonspor-baskani-dogan-sahaya-girmek-yanlis-ama-sahaya-binlerce-taraftarin-girdigi-yerler-oldu-1081892448.html

Trabzonspor'da basın toplantısı: 'Türkiye'de sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu'

Trabzonspor'da basın toplantısı: 'Türkiye'de sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu'

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan Sahaya girmek yanlıştır ama... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T19:37+0300

2024-03-20T19:37+0300

2024-03-20T20:25+0300

spor

trabzonspor

fenerbahçe

ertuğrul doğan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081892690_0:938:2025:2077_1920x0_80_0_0_0c9c986bd215b88e750cef26cfbf873b.jpg

Trabzonspor Kulübü'nde, Fenerbahçe ile yapılan maçlarda yaşanan olaylara yönelik geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenirken kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler, bunu net olarak söyleyeyim" dedi.Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu tarafından, bir otelde siyasi parti, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantı düzenlendi.'Halil Umut Meler'in maç boyu devam eden yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur'Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, toplantının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak, şehrin bütün dinamikleriyle birlikte Divan Başkanlık Kurulu olarak bir açıklama yapma zorunluluğu duyduklarını belirterek, "Herkesin malumudur ki bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkanı ve yöneticilerinin açıklamaları futbolda ortamı zaten fazlasıyla germiştir. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında tamamıyla sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin zaman zaman zarar verdiği uzun yıllara dayalı rekabet de ortadadır. Tüm bunlara ek olarak yakın geçmişte büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in maç boyu devam eden yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur" diye konuştu.Ören, rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarının da objektif bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Her ne kadar sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri, bu sürecin yaşanmasında belirleyici olmuştur. Özellikle belirtmek isteriz ki müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada, gerekse sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, büyük çoğunluğu iftira mahiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Her fırsatta Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını bir görev bilen bu kişilerin, suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili zaten kulübümüzün hukuk birimi gerekli işlemleri yapmaktadır" ifadelerini kullandı.Ertuğrul Doğan: Hesabı tek tek sorulacakKulüp başkanı Ertuğrul Doğan ise konuşacak çok şeyin olduğunun altını çizerek, "Ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler, bunu net olarak söyleyeyim. Bu konuşulanlar ve davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından asla unutulmayacak ve hesabı çok açık ve net söylüyorum, tek tek sorulacak" dedi.Doğan, "Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını da asla tasvip etmediğimiz bir maç oynandı" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:Doğan, Trabzonspor camiasının tek yumruk olduğunu kaydederek, "Trabzonspor camiası, içerde belki biraz birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımız zaman her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden iş adamına, sanayicisinden tüccarına her Trabzonlu, Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunmak için her şeyi yapacaktır, bunun asla unutulmaması lazım" şeklinde konuştu.Ligin iki takım üzerine kurulu olduğunu savunan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Doğan, Fenerbahçe ile oynanan maç öncesi de rakip takımın yönetim kurulu ile aralarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, "Üzerine basarak söylüyorum, Ali Bey beni maçtan önce de aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk. Biz Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuk, onların bizi Kadıköy'de misafir ettikleri gibi Trabzon'un misafirperverliğini göstermek için kendileri ile görüştük. Hatta Ali Bey örnek verdi 'Ben oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi. Doğru söyledi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarım tarafından oğlu ile Trabzon'da ilgilenildi. Gezdirildi, Atatürk Köşkü, Ayasofya gezdirildi, gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunu da üzerine basarak söylüyorum, bunun böyle olması lazım. Yarın benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman ben Dursun Başkanı arayabilirim veya Beşiktaş maçına gideceği zaman Hasan Başkanı arayabilirim veya onlar beni arayabilir. Bunlar futbolun güzellikleri, bunlar insanlığın akışı içinde olan şeyler" değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmada aleyhlerine hakem kararları olduğunu anlatan Doğan, şunları söyledi:Doğan, haklarını savunacak güçleri olduğunu belirterek, "Trabzonspor Kulübü yönetimi, Trabzonspor'un haklarını her şekilde, her yerde savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda da haksız oluyoruz. Sahaya inmekle, sahada bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa, inanın bunu da yaparız, kralını yaparız. Ama işler böyle yürümüyor, yıllardır da böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka bir getirisi yok. Ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu söylüyorum, Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekmektedir, çok net söylüyorum" dedi.'Sahaya girmek yanlıştır'Adaletin herkes için olması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Sahaya girmek yanlıştır ama bugüne kadar Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları yakıldı, ters çevrildi bunları unutmamak lazım. Ama Türkiye'de ilk defa bir şey oldu bunu atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz, adamlığa da sığmaz. Bizim her şekilde doğrunun yanında olmamız lazım. Bizim her şekilde Trabzonspor Kulübü olarak doğruyu konuşmamız lazım. Haklı olanın yanında olmamız lazım ki kendi sesimizi gür çıkartabilelim. Ben burada niye sesimi gür çıkartıyorum, kimseye eyvallahım olmadan konuşuyorum çünkü doğruyu yapıyoruz, doğruyu söylüyoruz" diye konuştu.Doğan, "Eğer sahada bizim oyuncularımız da bunları yapsaydı şimdi konuşacak bir şeyimiz yoktu" diyerek, şunları kaydetti:Bazı Fenerbahçeli oyuncuların davranışının dikkatini çektiğini belirten Doğan, "Kendi arkadaşlarına görüntülerde var 'Yapma etme' diye uyarıyorlar. Örneğin sağ olsun Serdar Dursun. Biz bir şeyi söylüyoruz ama içerisinde doğru olan şeyi de söylemek lazım ki doğruluğumuz, inandırıcılığımız olsun. Adam çıktı 4-5 defa görüntülerde var, emniyet kayıtlarında da var. Kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı, bunları da söylemem lazım. Ama bunları söylerken sahada tahrik eden oyuncuyu da söylememiz lazım" diye konuştu.Doğan, ancak buna rağmen bazı oyuncuların da taraftarı tahrik ettiğini savunarak, şunları kaydetti:Gözaltına alınan taraftarlardan tutuklananların olduğu haberini aldıklarını da belirten Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıda, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve Eski Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de konuşma yaptı.Öte yandan Suiçmez ile Genç arasında, Suiçmez'in konuşma yaptığı sırada kısa süreli tartışma yaşandı. Genç ve beraberindekiler daha sonra salondan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/trabzonspor-fenerbahce-macinda-sahaya-giren-maskeli-taraftarin-ifadesi-ortaya-cikti-1081886100.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, fenerbahçe, ertuğrul doğan