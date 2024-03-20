https://sputniknews.com.tr/20240320/scholz-ukraynaya-taurus-fuzeleri-tedariki-konusundaki-tartismayi-cesaret-sinavina-benzetti-1081860430.html
Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzeleri tedariki konusundaki tartışmayı cesaret sınavına benzetti
Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzeleri tedariki konusundaki tartışmayı cesaret sınavına benzetti
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Taurus füzelerinin tedariki talebine ilişkin tartışmayı, yüksek bir yerden atlamanın zarar... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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Kiev’e Taurus füzelerinin tedarikine ilişkin talepleri Alman basınına değerlendiren Scholz, "Evet çok pervasız davranan insanlar var ve onları çocukluğumuzdan tanıyoruz. Bunlar, ağacın tepesine çıkana ‘Hadi atla’ diye bağıranlar” ifadelerini kullandı.Bu tür insanların sürekli etrafta dolaşarak ağaçtan atlama konusundaki isteksizliğin ‘korku ve kararsızlık’ belirtisi olduğunu telkin etmeye çalıştıklarını belirten Alman Başbakan, "Bu şekilde ancak bacaklarınızı kırabileceğinizi, bu nedenle yapılacak en doğru şeyin aşağıya inmek olduğunu düşünüyorum. Tırmanmayı bilmeniz zaten yeterli" diye ekledi.Daha önce Scholz, muhalefetin ve hatta iktidar koalisyonunun bazı üyelerinin baskılarına rağmen Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedarik edilmesini reddettiğini defalarca dile getirirken, özellikle Alman askerlerin katılımını gerektirdiği için bu tür silahların tedarikinin hariç tutulduğunu, zira bunun Almanya'nın çatışmaya sürüklenmesi anlamına geleceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-dunya-liderlerine-duyulan-guven-endeksi-siralamasinin-zirvesinde-1081845709.html
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Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzeleri tedariki konusundaki tartışmayı cesaret sınavına benzetti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Taurus füzelerinin tedariki talebine ilişkin tartışmayı, yüksek bir yerden atlamanın zarar verebileceği çocukluk cesaret sınavına benzetti.
Kiev’e Taurus füzelerinin tedarikine ilişkin talepleri Alman basınına değerlendiren Scholz, "Evet çok pervasız davranan insanlar var ve onları çocukluğumuzdan tanıyoruz. Bunlar, ağacın tepesine çıkana ‘Hadi atla’ diye bağıranlar” ifadelerini kullandı.
Bu tür insanların sürekli etrafta dolaşarak ağaçtan atlama konusundaki isteksizliğin ‘korku ve kararsızlık’ belirtisi olduğunu telkin etmeye çalıştıklarını belirten Alman Başbakan, "Bu şekilde ancak bacaklarınızı kırabileceğinizi, bu nedenle yapılacak en doğru şeyin aşağıya inmek olduğunu düşünüyorum. Tırmanmayı bilmeniz zaten yeterli" diye ekledi.
Daha önce Scholz, muhalefetin ve hatta iktidar koalisyonunun bazı üyelerinin baskılarına rağmen Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedarik edilmesini reddettiğini defalarca dile getirirken, özellikle Alman askerlerin katılımını gerektirdiği için bu tür silahların tedarikinin hariç tutulduğunu, zira bunun Almanya'nın çatışmaya sürüklenmesi anlamına geleceğini söylemişti.