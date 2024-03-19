https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-dunya-liderlerine-duyulan-guven-endeksi-siralamasinin-zirvesinde-1081845709.html

Putin, dünya liderlerine duyulan güven endeksi sıralamasının zirvesinde

Putin, dünya liderlerine duyulan güven endeksi sıralamasının zirvesinde

Sputnik Türkiye

15-17 Mart tarihlerinde Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 87.28'sini alarak çok büyük bir farkla önde tamamlayan Vladimir Putin... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T17:07+0300

2024-03-19T17:07+0300

2024-03-19T17:07+0300

multimedya

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vladimir putin

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olaf scholz

joe biden

rishi sunak

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Kamuoyu araştırmalarının sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76'sının Putin'e güvendiğini ortaya koydu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, vladimir putin, emmanuel macron, olaf scholz, joe biden, rishi sunak, инфографика