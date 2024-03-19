https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-dunya-liderlerine-duyulan-guven-endeksi-siralamasinin-zirvesinde-1081845709.html
Putin, dünya liderlerine duyulan güven endeksi sıralamasının zirvesinde
Putin, dünya liderlerine duyulan güven endeksi sıralamasının zirvesinde
Sputnik Türkiye
15-17 Mart tarihlerinde Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 87.28'sini alarak çok büyük bir farkla önde tamamlayan Vladimir Putin... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:07+0300
2024-03-19T17:07+0300
2024-03-19T17:07+0300
multimedya
infografik
vladimir putin
emmanuel macron
olaf scholz
joe biden
rishi sunak
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Kamuoyu araştırmalarının sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76'sının Putin'e güvendiğini ortaya koydu.
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infografik, vladimir putin, emmanuel macron, olaf scholz, joe biden, rishi sunak, инфографика
infografik, vladimir putin, emmanuel macron, olaf scholz, joe biden, rishi sunak, инфографика
Putin, dünya liderlerine duyulan güven endeksi sıralamasının zirvesinde
15-17 Mart tarihlerinde Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 87.28'sini alarak çok büyük bir farkla önde tamamlayan Vladimir Putin, dünya liderlerine duyulan güven endeksi sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Kamuoyu araştırmalarının sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76'sının Putin'e güvendiğini ortaya koydu.