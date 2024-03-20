https://sputniknews.com.tr/20240320/rusyanin-saratov-bolgesinde-iha-saldirilari-engellendi-1081867887.html

Rusya’nın Saratov bölgesinde İHA saldırıları engellendi

Rusya’nın Saratov bölgesinde İHA saldırıları engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Volga Federal Bölgesinde bulunan Saratov bölgesinin Engels şehrinde insansız hava araçlarının tespit edilerek vurulduğu belirtildi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T10:26+0300

2024-03-20T10:26+0300

2024-03-20T10:26+0300

ukrayna krizi

rusya

saratov

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

rusya savunma bakanlığı

avdeyevka

askeri operasyon

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081307263_0:43:2859:1651_1920x0_80_0_0_013425b0a90c09b607cf8466d32f26bf.jpg

Saratov Valisi Roman Busargin, Telegram paylaşımında, “Bir saat önce Engels şehrinde İHA’lar yok edildi. Hava savunma sistemi zamanında ve etkili bir şekilde görevini yerine getirdi” diye bildirdi.Busargin, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini kaydetti.Rusya’nın Volga Federal Bölgesinde bulunan Saratov bölgesinin Engels şehrinde insansız hava araçlarının tespit edilerek vurulduğu belirtildi. Saratov bölgesinde 4 İHA engellendiğini açıkladı. Bir İHA’nın daha Belgorod bölgesinde yok edildiği belirtildi.Engels şehri, başkent Moskova’ya yaklaşık 840 kilometre mesafede İdil Nehrinin kıyısında Saratov’un karşısında yer alıyor.Avdeyevka’da ilerleyiş sürüyorBununla birlikte Rus birliklerin Avdeyavka’daki ilerleyişinin de sürdüğü kaydediliyor.Rus birliklerinin Avdeyevka istikametinde düşmanı ezmeye devam ettiği belirtilirken, Rus ordusunun Berdiçi, Orlovka ve Umanskoye köyleri yakınlarındaki birkaç ikmal yolunu ateş kontrolü altına almayı başardığı aktarıldı.Saldırıların cephenin bu bölümündeki lojistiği önemli ölçüde zorlaştıracağını belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesine-ateslenen-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1081858145.html

rusya

saratov

ukrayna

avdeyevka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, saratov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, askeri operasyon