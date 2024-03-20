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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rusyanin-saratov-bolgesinde-iha-saldirilari-engellendi-1081867887.html
Rusya’nın Saratov bölgesinde İHA saldırıları engellendi
Rusya’nın Saratov bölgesinde İHA saldırıları engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Volga Federal Bölgesinde bulunan Saratov bölgesinin Engels şehrinde insansız hava araçlarının tespit edilerek vurulduğu belirtildi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:26+0300
2024-03-20T10:26+0300
ukrayna krizi
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saratov
ukrayna
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insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
rusya savunma bakanlığı
avdeyevka
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Saratov Valisi Roman Busargin, Telegram paylaşımında, “Bir saat önce Engels şehrinde İHA’lar yok edildi. Hava savunma sistemi zamanında ve etkili bir şekilde görevini yerine getirdi” diye bildirdi.Busargin, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini kaydetti.Rusya’nın Volga Federal Bölgesinde bulunan Saratov bölgesinin Engels şehrinde insansız hava araçlarının tespit edilerek vurulduğu belirtildi. Saratov bölgesinde 4 İHA engellendiğini açıkladı. Bir İHA’nın daha Belgorod bölgesinde yok edildiği belirtildi.Engels şehri, başkent Moskova’ya yaklaşık 840 kilometre mesafede İdil Nehrinin kıyısında Saratov’un karşısında yer alıyor.Avdeyevka’da ilerleyiş sürüyorBununla birlikte Rus birliklerin Avdeyavka’daki ilerleyişinin de sürdüğü kaydediliyor.Rus birliklerinin Avdeyevka istikametinde düşmanı ezmeye devam ettiği belirtilirken, Rus ordusunun Berdiçi, Orlovka ve Umanskoye köyleri yakınlarındaki birkaç ikmal yolunu ateş kontrolü altına almayı başardığı aktarıldı.Saldırıların cephenin bu bölümündeki lojistiği önemli ölçüde zorlaştıracağını belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesine-ateslenen-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1081858145.html
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rusya, saratov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, askeri operasyon
rusya, saratov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, askeri operasyon

Rusya’nın Saratov bölgesinde İHA saldırıları engellendi

10:26 20.03.2024
© Sputnik / Максим БлиновRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’nın Volga Federal Bölgesinde bulunan Saratov bölgesinin Engels şehrinde insansız hava araçlarının tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Saratov Valisi Roman Busargin, Telegram paylaşımında, “Bir saat önce Engels şehrinde İHA’lar yok edildi. Hava savunma sistemi zamanında ve etkili bir şekilde görevini yerine getirdi” diye bildirdi.
Busargin, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini kaydetti.
Rusya’nın Volga Federal Bölgesinde bulunan Saratov bölgesinin Engels şehrinde insansız hava araçlarının tespit edilerek vurulduğu belirtildi. Saratov bölgesinde 4 İHA engellendiğini açıkladı. Bir İHA’nın daha Belgorod bölgesinde yok edildiği belirtildi.
Engels şehri, başkent Moskova’ya yaklaşık 840 kilometre mesafede İdil Nehrinin kıyısında Saratov’un karşısında yer alıyor.

Avdeyevka’da ilerleyiş sürüyor

Bununla birlikte Rus birliklerin Avdeyavka’daki ilerleyişinin de sürdüğü kaydediliyor.
Rus birliklerinin Avdeyevka istikametinde düşmanı ezmeye devam ettiği belirtilirken, Rus ordusunun Berdiçi, Orlovka ve Umanskoye köyleri yakınlarındaki birkaç ikmal yolunu ateş kontrolü altına almayı başardığı aktarıldı.
Saldırıların cephenin bu bölümündeki lojistiği önemli ölçüde zorlaştıracağını belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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