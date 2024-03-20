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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rusyadan-japonyaya-uyari-patriot-fuzelerini-verirseniz-kievin-suc-ortagi-olursunuz-1081866561.html
Rusya’dan Japonya’ya uyarı: Patriot füzelerini verirseniz Kiev’in suç ortağı olursunuz
Rusya’dan Japonya’ya uyarı: Patriot füzelerini verirseniz Kiev’in suç ortağı olursunuz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’yı ‘ABD’ye verme kararı aldığı Patriot hava savunma füzelerinin son alıcısının Ukrayna olacağı’ konusunda uyardıklarını... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:03+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Üçüncü Departman Müdür Vekili Sergey Jestkiy, Sputnik’e açıklamasında, “Başbakan Kişida Fumio kabinesi, ülkede lisanslı üretilen Patriot füzelerinin Washington’a devri için Aralık 2023’te askeri ürün ihracatıyla ilgili yasaların yumuşatılmasını sağladığında, Moskova’daki büyükelçi Muto aracılığıyla, bu kararın nihai lehtarının Kiev rejimi olduğu konusunda hiçbir şüphemiz olmadığı uyarısında bulunduk. Doğal olarak Ukrayna ordusunun silahla pompalanmasına katkıda bulunmasını, Tokyo’nun Kiev’in suç ortaklığı şeklinde değerlendireceğiz, çünkü bu tür yardımlar yalnızca sivil can kaybı sayısını artırıyor” dedi.Jestkiy, Moskova’da bulunan Japonya Dışişleri Bakanlığı Rusya temsilcisinin Ukrayna’yla ilgili durumu görüşmek için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini söyledi.Beyaz Saray, geçen aralık ayında, Japonya’nın elindeki Patriot füzelerini ABD’ye devretme kararı aldığını doğrulamıştı.Bunun Japonya'nın güvenliğinin artmasına ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağı öne sürülmüştü.Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko arasında yapılan görüşmenin ardından Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD’ye verilen füzelerin Ukrayna’da kullanılmayacağı iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240315/pentagon-ukraynada-patriot-hava-savunma-sistemlerini-kullanan-abd-personeli-yok-1081707357.html
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patriot, mim-104 patriot, abd, japonya, askeri yardım, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, tokyo, moskova
patriot, mim-104 patriot, abd, japonya, askeri yardım, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, tokyo, moskova

Rusya’dan Japonya’ya uyarı: Patriot füzelerini verirseniz Kiev’in suç ortağı olursunuz

10:03 20.03.2024
© AFP 2023 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / TIM SLOAN
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’yı ‘ABD’ye verme kararı aldığı Patriot hava savunma füzelerinin son alıcısının Ukrayna olacağı’ konusunda uyardıklarını belirterek, “Doğal olarak Tokyo’yu Kiev’in suç ortağı olarak göreceğiz” açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Üçüncü Departman Müdür Vekili Sergey Jestkiy, Sputnik’e açıklamasında, “Başbakan Kişida Fumio kabinesi, ülkede lisanslı üretilen Patriot füzelerinin Washington’a devri için Aralık 2023’te askeri ürün ihracatıyla ilgili yasaların yumuşatılmasını sağladığında, Moskova’daki büyükelçi Muto aracılığıyla, bu kararın nihai lehtarının Kiev rejimi olduğu konusunda hiçbir şüphemiz olmadığı uyarısında bulunduk. Doğal olarak Ukrayna ordusunun silahla pompalanmasına katkıda bulunmasını, Tokyo’nun Kiev’in suç ortaklığı şeklinde değerlendireceğiz, çünkü bu tür yardımlar yalnızca sivil can kaybı sayısını artırıyor” dedi.
Jestkiy, Moskova’da bulunan Japonya Dışişleri Bakanlığı Rusya temsilcisinin Ukrayna’yla ilgili durumu görüşmek için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini söyledi.
Beyaz Saray, geçen aralık ayında, Japonya’nın elindeki Patriot füzelerini ABD’ye devretme kararı aldığını doğrulamıştı.
Bunun Japonya'nın güvenliğinin artmasına ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağı öne sürülmüştü.
Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko arasında yapılan görüşmenin ardından Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD’ye verilen füzelerin Ukrayna’da kullanılmayacağı iddia edilmişti.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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