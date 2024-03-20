https://sputniknews.com.tr/20240320/rusyadan-japonyaya-uyari-patriot-fuzelerini-verirseniz-kievin-suc-ortagi-olursunuz-1081866561.html

Rusya’dan Japonya’ya uyarı: Patriot füzelerini verirseniz Kiev’in suç ortağı olursunuz

Rusya’dan Japonya’ya uyarı: Patriot füzelerini verirseniz Kiev’in suç ortağı olursunuz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’yı ‘ABD’ye verme kararı aldığı Patriot hava savunma füzelerinin son alıcısının Ukrayna olacağı’ konusunda uyardıklarını... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T10:03+0300

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2024-03-20T10:03+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Üçüncü Departman Müdür Vekili Sergey Jestkiy, Sputnik’e açıklamasında, “Başbakan Kişida Fumio kabinesi, ülkede lisanslı üretilen Patriot füzelerinin Washington’a devri için Aralık 2023’te askeri ürün ihracatıyla ilgili yasaların yumuşatılmasını sağladığında, Moskova’daki büyükelçi Muto aracılığıyla, bu kararın nihai lehtarının Kiev rejimi olduğu konusunda hiçbir şüphemiz olmadığı uyarısında bulunduk. Doğal olarak Ukrayna ordusunun silahla pompalanmasına katkıda bulunmasını, Tokyo’nun Kiev’in suç ortaklığı şeklinde değerlendireceğiz, çünkü bu tür yardımlar yalnızca sivil can kaybı sayısını artırıyor” dedi.Jestkiy, Moskova’da bulunan Japonya Dışişleri Bakanlığı Rusya temsilcisinin Ukrayna’yla ilgili durumu görüşmek için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini söyledi.Beyaz Saray, geçen aralık ayında, Japonya’nın elindeki Patriot füzelerini ABD’ye devretme kararı aldığını doğrulamıştı.Bunun Japonya'nın güvenliğinin artmasına ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağı öne sürülmüştü.Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko arasında yapılan görüşmenin ardından Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD’ye verilen füzelerin Ukrayna’da kullanılmayacağı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240315/pentagon-ukraynada-patriot-hava-savunma-sistemlerini-kullanan-abd-personeli-yok-1081707357.html

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