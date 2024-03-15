https://sputniknews.com.tr/20240315/pentagon-ukraynada-patriot-hava-savunma-sistemlerini-kullanan-abd-personeli-yok-1081707357.html
Pentagon: Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli yok
Pentagon: Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli yok
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir yetkilisi, Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini kullanan hiçbir Amerikan askeri personelinin bulunmadığını... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T00:39+0300
2024-03-15T00:39+0300
2024-03-15T00:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Sputnik’e konuşan Pentagon yetkilisi, Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini veya başka herhangi bir askeri teçhizatı kullanan hiçbir Amerikan askeri personelinin bulunmadığını söyledi.Yetkili, "Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerinin veya diğer teçhizatların bakım ve kullanım görevini yürüten hiçbir Amerikan askeri personeli yok. Hatırlayacak olursanız geçen yıl Ukrayna, askeri personelini Patriot sistemleri konusunda eğitim almak üzere ABD'ye göndermişti" dedi.Daha önce, Rusya’nın önde gelen hava savunma uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’da Patriot hava savunma sisteminin mobil platforma entegre edilen fırlatıcı, radar ve komuta merkezine sahip yeni versyonunu kullandığını, bu modelleri sadece ABD askeri uzmanların kullanabildiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240314/macron-fransa-ukraynadaki-askeri-operasyonlarda-inisiyatif-almayacak-1081706801.html
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ukrayna krizi, ukrayna, patriot, pentagon
ukrayna krizi, ukrayna, patriot, pentagon
Pentagon: Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli yok
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir yetkilisi, Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini kullanan hiçbir Amerikan askeri personelinin bulunmadığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Pentagon yetkilisi, Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerini veya başka herhangi bir askeri teçhizatı kullanan hiçbir Amerikan askeri personelinin bulunmadığını söyledi.
Yetkili, "Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerinin veya diğer teçhizatların bakım ve kullanım görevini yürüten hiçbir Amerikan askeri personeli yok. Hatırlayacak olursanız geçen yıl Ukrayna, askeri personelini Patriot sistemleri konusunda eğitim almak üzere ABD'ye göndermişti" dedi.
Daha önce, Rusya’nın önde gelen hava savunma uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’da Patriot hava savunma sisteminin mobil platforma entegre edilen fırlatıcı, radar ve komuta merkezine sahip yeni versyonunu kullandığını, bu modelleri sadece ABD askeri uzmanların kullanabildiğini ifade etmişti.