https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-ukraynanin-sizmaya-calistigi-sinir-koyu-kozinka-tamamen-temizlendi-1081887327.html
Rusya: Ukrayna'nın sızmaya çalıştığı sınır köyü Kozinka tamamen temizlendi
Rusya: Ukrayna'nın sızmaya çalıştığı sınır köyü Kozinka tamamen temizlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Belgorod Bölgesi'nin sınır köyü Kozinka'nın tamamen temizlendiğini belirtti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T17:22+0300
2024-03-20T17:22+0300
2024-03-20T17:22+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
rus ordusu
sabotaj
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bir açıklama yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre Belgorod yönünde Rus birlikler, Kozinka köyünü Ukraynalı militanların kalıntılarından tamamen temizledi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj ve keşif gruplarının sınır bölgesine girmesinin önüne geçmek için önlemler almaya devam ediyor. Hava taarruzları ve topçu ateşi sonucunda düşman 650 askerini, 2 zırhlı savaş aracını ve 2 Çek yapımı Vampire çok namlulu roketatar sistemini kaybetti.Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren ve düşmanı yoğun bombardıman düzenleyen Rus güçleri, 85 Ukrayna askeri ile 1 ABD yapımı M777 topçu sistemini imha etti.Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirip düşmanın 1 karşı saldırısını bastıran Rus ordusu, 420 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. ABD yapımı M119 ve İngiliz yapımı L119 obüsleri, S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonu ve 4 mühimmat deposu imha edildi.Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki durumunu iyileştiren Rus askerler, akamete uğrattıkları 7 karşı saldırıda 395 askeri ölü olarak ele geçirdi.Güney Donetsk yönünde Rus güçleri, taktik konumunu iyileştirip 110 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Herson yönünde ise Ukrayna ordusu 65 askerini yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-yil-basindan-bu-yana-verdigi-kayip-aciklandi-1081886345.html
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rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, sabotaj, belgorod
rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, sabotaj, belgorod
Rusya: Ukrayna'nın sızmaya çalıştığı sınır köyü Kozinka tamamen temizlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Belgorod Bölgesi'nin sınır köyü Kozinka'nın tamamen temizlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bir açıklama yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Belgorod yönünde Rus birlikler, Kozinka köyünü Ukraynalı militanların kalıntılarından tamamen temizledi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj ve keşif gruplarının sınır bölgesine girmesinin önüne geçmek için önlemler almaya devam ediyor.
Hava taarruzları ve topçu ateşi sonucunda düşman 650 askerini, 2 zırhlı savaş aracını ve 2 Çek yapımı Vampire çok namlulu roketatar sistemini kaybetti.
Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren ve düşmanı yoğun bombardıman düzenleyen Rus güçleri, 85 Ukrayna askeri ile 1 ABD yapımı M777 topçu sistemini imha etti.
Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirip düşmanın 1 karşı saldırısını bastıran Rus ordusu, 420 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. ABD yapımı M119 ve İngiliz yapımı L119 obüsleri, S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonu ve 4 mühimmat deposu imha edildi.
Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki durumunu iyileştiren Rus askerler, akamete uğrattıkları 7 karşı saldırıda 395 askeri ölü olarak ele geçirdi.
Güney Donetsk yönünde Rus güçleri, taktik konumunu iyileştirip 110 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Herson yönünde ise Ukrayna ordusu 65 askerini yitirdi.