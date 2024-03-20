https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-fransa-ukraynadaki-askeri-varligini-reddederek-kendi-vatandaslarini-reddediyor-1081864436.html
Rusya: Fransa, Ukrayna’daki askeri varlığını reddederek kendi vatandaşlarını reddediyor
Rusya: Fransa, Ukrayna’daki askeri varlığını reddederek kendi vatandaşlarını reddediyor
Sputnik Türkiye
Fransa Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da Fransız askerlerinin bulunmadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Yine... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:11+0300
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Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin’in, Ukrayna’da hayatını kaybeden Fransızların sayısının arttığı ve Fransa’nın Ukrayna’ya yeni asker göndereceği açıklamasını reddetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Fransız makamlar yine mi vatandaşlarından vazgeçti?” diye yazdı.Daha önce Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıklamıştı. Fransa Savunma Bakanlığı, Narışkin’in bu sözlerinin doğru olmadığını bildirmişti.Fransız makamlar daha önce Harkov’da onlarca Fransız paralı askerin öldürüldüğü yönündeki bilgi için de “Rusların kaba manipülasyonu” nitelendirmesinde bulunmuştu. Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacaklarını dile getirerek, “Bu kişilerin Fransa ordusuna dahli yok” demişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen yılın sonunda düzenlediği bir toplantıda, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığı günden bu yana, NATO ülkelerinin vatandaşları dahil 5 bin 800 yabancı militanın yok edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/rusya-dis-istihbarat-servisi-fransa-ukraynaya-2-bin-asker-gonderecek-1081846926.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, fransız askerleri, emmanuel macron, kiev, paris, moskova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, fransız askerleri, emmanuel macron, kiev, paris, moskova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Rusya: Fransa, Ukrayna’daki askeri varlığını reddederek kendi vatandaşlarını reddediyor
Fransa Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da Fransız askerlerinin bulunmadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Yine mi vatandaşlarından vazgeçtiler?” diye sordu.
Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin’in, Ukrayna’da hayatını kaybeden Fransızların sayısının arttığı ve Fransa’nın Ukrayna’ya yeni asker göndereceği açıklamasını reddetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Fransız makamlar yine mi vatandaşlarından vazgeçti?” diye yazdı.
Daha önce Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıklamıştı. Fransa Savunma Bakanlığı, Narışkin’in bu sözlerinin doğru olmadığını bildirmişti.
Fransız makamlar daha önce Harkov’da onlarca Fransız paralı askerin öldürüldüğü yönündeki bilgi için de “Rusların kaba manipülasyonu” nitelendirmesinde bulunmuştu. Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacaklarını dile getirerek, “Bu kişilerin Fransa ordusuna dahli yok” demişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen yılın sonunda düzenlediği bir toplantıda, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığı günden bu yana, NATO ülkelerinin vatandaşları dahil 5 bin 800 yabancı militanın yok edildiğini açıklamıştı.