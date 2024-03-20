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Rusya: ABD ve NATO, düşmanın zihinsel alanını ele geçirmeye odaklandı
Rusya: ABD ve NATO, düşmanın zihinsel alanını ele geçirmeye odaklandı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Danışmanı Andrey İlnitskiy, ABD ve NATO'nun askeri uzmanlarının zihinsel hakimiyet teknolojileri geliştirdiğini ifade... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T12:24+0300
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'Arsenal Oteçestva' (Anavatanın Cephaneliği) dergisi için bir makale kaleme alan İlnitskiy, ABD ve NATO'nun silahlı faaliyetlerin zihinsel alanına odaklandığını vurguladı.Günümüzde askeri operasyonların niteliği ve içeriğinin kökten değiştiğini kaydeden İlnitskiy, düşmanın zihinsel alanının ele geçirilmesi ve yenilgiye uğratılmasının bölgelerin kontrol altına alınmasından daha önemli hale geldiğini belirtti.'ABD ve NATO askerlerine bilişsel-zihinsel hakimiyete geçiş görevi verildi'ABD ve NATO'nun askeri uzmanlarının tamamen yeni hassas ve kitle imha silahlarıyla askeri faaliyetlerin zihinsel alanını oluşturma çalışmaları yürüttüğünün altını çizen İlnitskiy, "Zihinsel alan, NATO'nun operasyon alanı haline, yani en önemli operasyon sahası haline geliyor. ABD ve NATO askerlerine, düşmana karşı nihai stratejik zaferde belirleyici faktör olarak bilgisel hakimiyetten bilişsel-zihinsel hakimiyete geçiş görevi verildi" ifadelerini kullandı.İlnitskiy, yeni bilişsel-zihinsel hakimiyet teknolojilerinin Harvard ve Princeton üniversiteleri, ABD Sivil İşler ve Psikolojik Operasyonlar Komutanlığı, NATO Yenilik Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Bilgi Harp Merkezi'nde geliştirildiğini de belirtti.'Ana araçlar yozlaştırma ve sorumsuz kılma'Arsenal Oteçestva Baş Editörü Viktor Murahovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte, askeri operasyonların zihinsel alanında hegemonya kurma mücadelesinde ABD'nin ana araçlarının yozlaştırma ve sorumsuz kılma olduğunu söyledi. Bu unsurların saldırganlığın hedefi olan ülkelerde ve toplumlarda tetiklendiğini belirten Murahovskiy, özellikle de siyasi sınıfın yozlaştırılmasına odaklanıldığının altını çizdi.'Ulusal tarih veya kültür yeniden kodlanıyor ya da siliniyor'Murahovskiy, "Öncelikle bu, ulusal tarihin veya kültürün yeniden kodlanması veya silinmesi olup bu da, geçmişe karşı sorumsuzluğa yol açar. Bir başka araç da meşru iktidarın taklit edilmesidir. Bu, topluma ve gerçeklere karşı sorumsuzluğa yol açar. Bir diğer araç veya veya silah, "Biz neyiz?", "Biz kimiz?", "Neden biz?" sorularını cevapsız kılarak ideolojisizleştirmedir. Bu da, geleceğe karşı bir sorumsuzluk oluştutur" ifadelerini kullandı.Murahovskiy, Batı'nın diğer zihinsel silahları arasında, üretime ve topluma karşı sorumsuzluk yaratan 'piyasa güçlerine' inancın hakimiyetini, hukuk önünde sorumsuzluğa yol açan uluslar ötesi şirketleri, özel askeri şirketleri, gölge sendikaları ve ayrıca çoğunluğa karşı sorumsuzluğa yol açan azınlıkların hakimiyetini sıraladı.'Rus toplumunun ortak bir dünya görüşüne ve ideolojiye ihtiyacı var'İlnitsky, makalesinde Batı'yla girilen böyle bir medeniyet savaşında Rus toplumunun ortak bir dünya görüşüne ve ideolojiye ihtiyacı olduğunu, yani Rus politikasının maneviyat, değer temellerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
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nato, savaş, zihin, teknoloji, abd, rusya, özel sektör, özel şirket, ideoloji
nato, savaş, zihin, teknoloji, abd, rusya, özel sektör, özel şirket, ideoloji

Rusya: ABD ve NATO, düşmanın zihinsel alanını ele geçirmeye odaklandı

12:24 20.03.2024
© Sputnik / Александр ИмедашвилиRusya NATO karşıtı gösteri
Rusya NATO karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Danışmanı Andrey İlnitskiy, ABD ve NATO'nun askeri uzmanlarının zihinsel hakimiyet teknolojileri geliştirdiğini ifade etti. İlnitskiy'e göre düşmanın zihinsel alanının ele geçirilmesi ve yenilgiye uğratılması, bölgelerin kontrol altına alınmasından daha önemli hale geldiğini belirtti.
'Arsenal Oteçestva' (Anavatanın Cephaneliği) dergisi için bir makale kaleme alan İlnitskiy, ABD ve NATO'nun silahlı faaliyetlerin zihinsel alanına odaklandığını vurguladı.
Günümüzde askeri operasyonların niteliği ve içeriğinin kökten değiştiğini kaydeden İlnitskiy, düşmanın zihinsel alanının ele geçirilmesi ve yenilgiye uğratılmasının bölgelerin kontrol altına alınmasından daha önemli hale geldiğini belirtti.

'ABD ve NATO askerlerine bilişsel-zihinsel hakimiyete geçiş görevi verildi'

ABD ve NATO'nun askeri uzmanlarının tamamen yeni hassas ve kitle imha silahlarıyla askeri faaliyetlerin zihinsel alanını oluşturma çalışmaları yürüttüğünün altını çizen İlnitskiy, "Zihinsel alan, NATO'nun operasyon alanı haline, yani en önemli operasyon sahası haline geliyor. ABD ve NATO askerlerine, düşmana karşı nihai stratejik zaferde belirleyici faktör olarak bilgisel hakimiyetten bilişsel-zihinsel hakimiyete geçiş görevi verildi" ifadelerini kullandı.
İlnitskiy, yeni bilişsel-zihinsel hakimiyet teknolojilerinin Harvard ve Princeton üniversiteleri, ABD Sivil İşler ve Psikolojik Operasyonlar Komutanlığı, NATO Yenilik Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Bilgi Harp Merkezi'nde geliştirildiğini de belirtti.

'Ana araçlar yozlaştırma ve sorumsuz kılma'

Arsenal Oteçestva Baş Editörü Viktor Murahovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte, askeri operasyonların zihinsel alanında hegemonya kurma mücadelesinde ABD'nin ana araçlarının yozlaştırma ve sorumsuz kılma olduğunu söyledi. Bu unsurların saldırganlığın hedefi olan ülkelerde ve toplumlarda tetiklendiğini belirten Murahovskiy, özellikle de siyasi sınıfın yozlaştırılmasına odaklanıldığının altını çizdi.

'Ulusal tarih veya kültür yeniden kodlanıyor ya da siliniyor'

Murahovskiy, "Öncelikle bu, ulusal tarihin veya kültürün yeniden kodlanması veya silinmesi olup bu da, geçmişe karşı sorumsuzluğa yol açar. Bir başka araç da meşru iktidarın taklit edilmesidir. Bu, topluma ve gerçeklere karşı sorumsuzluğa yol açar. Bir diğer araç veya veya silah, "Biz neyiz?", "Biz kimiz?", "Neden biz?" sorularını cevapsız kılarak ideolojisizleştirmedir. Bu da, geleceğe karşı bir sorumsuzluk oluştutur" ifadelerini kullandı.
Murahovskiy, Batı'nın diğer zihinsel silahları arasında, üretime ve topluma karşı sorumsuzluk yaratan 'piyasa güçlerine' inancın hakimiyetini, hukuk önünde sorumsuzluğa yol açan uluslar ötesi şirketleri, özel askeri şirketleri, gölge sendikaları ve ayrıca çoğunluğa karşı sorumsuzluğa yol açan azınlıkların hakimiyetini sıraladı.

'Rus toplumunun ortak bir dünya görüşüne ve ideolojiye ihtiyacı var'

İlnitsky, makalesinde Batı'yla girilen böyle bir medeniyet savaşında Rus toplumunun ortak bir dünya görüşüne ve ideolojiye ihtiyacı olduğunu, yani Rus politikasının maneviyat, değer temellerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
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