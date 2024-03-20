Rus Senatör Puşkov: Fransa’nın tahıl kararı Ukrayna’ya olan gerçek yaklaşımını gösteriyor

Ne kadar ilginç, Fransa ve Polonya şu anda Batının Rusya karşıtı koalisyonun en aktif katılımcıları. Macron sürekli Rusya’ya asker göndermekten bahsediyor. Polonya silahlı kuvvetlerini hazırlıyor. Paris ve Varşova, Kiev’i sonuna kadar desteklemeye yemin ediyor, ama iş tahıla gelince dostluk başka, alışveriş başka. Hemen devlet olarak Fransa ve devlet olarak Polonya’nın Ukrayna’ya ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı. Sadece bu ülkelerde iktidarda olan Rusya karşıtı elitlerin ihtiyacı var, o da belli bir sınıra kadar.