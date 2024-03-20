https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-senator-puskov-fransanin-tahil-karari-ukraynaya-olan-gercek-yaklasimini-gosteriyor-1081877180.html
Rus Senatör Puşkov: Fransa’nın tahıl kararı Ukrayna’ya olan gerçek yaklaşımını gösteriyor
Rus Senatör Puşkov: Fransa’nın tahıl kararı Ukrayna’ya olan gerçek yaklaşımını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov, Polonya’nın Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatını kısıtlama çağrılarına Fransa’nın da katılmasının söz konusu ülkenin çıkarları olunca... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:07+0300
2024-03-20T15:07+0300
2024-03-20T15:07+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Politico gazetesinin, Polonya’nın Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatı kısıtlamalarını sürdürme çağrılarına Fransa’nın katıldığı haberiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bu meseleden Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılma hayalinin rafa kaldırıldığını, hatta muhtemelen toprağa gömüldüğünü kaydeden Puşkov, “Bir milyar küsür ton tahıl yüzünden bu kadar yaygara çıkıyorsa hangi üyelikten bahsedilebilir? Üstelik Ukrayna’nın AB’ye katılımının AB ülkelerine neredeyse 200 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyorken. Dahası, bu durumda, Ukrayna’nın sadece tahıl pazarlarına değil, diğer pazarlara da girmesine izin vermeleri gerekir. O zaman Avrupa’nın yarısında isyan çıkar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/asker-gonderecekti-fransa-ukraynadan-tarim-urunleri-ithalatini-kisitlama-cagrisina-katildi-1081830302.html
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fransa, polonya, ukrayna, tahıl, avrupa birliği, kiev, rusya, rus senatör aleksey puşkov, aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi
fransa, polonya, ukrayna, tahıl, avrupa birliği, kiev, rusya, rus senatör aleksey puşkov, aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi
Rus Senatör Puşkov: Fransa’nın tahıl kararı Ukrayna’ya olan gerçek yaklaşımını gösteriyor
Rus Senatör Puşkov, Polonya’nın Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatını kısıtlama çağrılarına Fransa’nın da katılmasının söz konusu ülkenin çıkarları olunca ‘dostluk başka, alışveriş başka’ ilkesine göre hareket ettiğini gösterdiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Politico gazetesinin, Polonya’nın Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatı kısıtlamalarını sürdürme çağrılarına Fransa’nın katıldığı haberiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Ne kadar ilginç, Fransa ve Polonya şu anda Batının Rusya karşıtı koalisyonun en aktif katılımcıları. Macron sürekli Rusya’ya asker göndermekten bahsediyor. Polonya silahlı kuvvetlerini hazırlıyor. Paris ve Varşova, Kiev’i sonuna kadar desteklemeye yemin ediyor, ama iş tahıla gelince dostluk başka, alışveriş başka. Hemen devlet olarak Fransa ve devlet olarak Polonya’nın Ukrayna’ya ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı. Sadece bu ülkelerde iktidarda olan Rusya karşıtı elitlerin ihtiyacı var, o da belli bir sınıra kadar.
Bu meseleden Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılma hayalinin rafa kaldırıldığını, hatta muhtemelen toprağa gömüldüğünü kaydeden Puşkov, “Bir milyar küsür ton tahıl yüzünden bu kadar yaygara çıkıyorsa hangi üyelikten bahsedilebilir? Üstelik Ukrayna’nın AB’ye katılımının AB ülkelerine neredeyse 200 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyorken. Dahası, bu durumda, Ukrayna’nın sadece tahıl pazarlarına değil, diğer pazarlara da girmesine izin vermeleri gerekir. O zaman Avrupa’nın yarısında isyan çıkar” diye ekledi.