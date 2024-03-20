https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-alyosa-tankinin-komutanini-kurtaran-gonullu-askere-cesaret-nisani-verildi-1081876405.html

Rus 'Alyoşa' tankının komutanını kurtaran gönüllü askere Cesaret Nişanı verildi

Rus 'Alyoşa' tankının komutanını kurtaran gönüllü askere Cesaret Nişanı verildi

Sputnik Türkiye

Ağustos 2023'te 'Alyoşa' tankının komutanını İHA'dan atılan havan mermisine karşı koruyup hayatta kalmasını sağlayan Sergey Solenov adlı gönüllü asker, Cesaret... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T12:35+0300

2024-03-20T12:35+0300

2024-03-20T12:39+0300

ukrayna krizi

alyoşa tankının mürettebatı

askeri operasyon

ukrayna

rus ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

cesaret nişanı

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Ağustos 2023'te 'Alyoşa' tankının komutanını İHA'dan atılan havan mermisine karşı koruyup hayatta kalmasını sağlayan Sergey Solenov adlı gönüllü asker, Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.Ukrayna ordusunun 8 zırhlı aracını tek başına etkisiz hale getiren 'Alyoşa' tankının mürettebatı ödüllendirilmeye devam ediyor.Tank komutanı Aleksandr Levakov'a İHA'dan atılan havan mermisini fark ederek kendini hiç düşünmeden komutanının üzerine atan ve hayatını kurtaran Solenov, "Tabii ki bu kadar yüksek bir ödül almak beni çok mutlu etti. Ama bu benim için sürpriz oldu. Ben sadece askerlik görevimi yapıyordum. Levakov'un da aynısını yapacağını düşünüyorum. Bence her şey olması gerektiği gibiydi, Levakov o durumda yaralanmamalıydı, aksi halde komutanlığını ortaya koyamazdı" diye konuştu.Ağustos 2023'te Zaporojye cephesinde yaşanan çatışmalar sırasında 'Alyoşa' tankı Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı aracı imha etmişti. Daha sonra tank mürettebatı, mevzilerine dönen motorize birliklere yaklaşık 40 dakika boyunca koruma sağlamıştı. Düşman güçleri, tanklarının ve teçhizatının yanı sıra 100'den fazla askerini de yitirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kahramanlıklarından ötürü 'Alyoşa' tankının mürettebatını Kremlin'de kabul ederek onları 'Rusya Kahramanları' madalyasıyla ödüllendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-kremlinde-alyosa-tankinin-murettebatini-kabul-etti-1074917997.html

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alyoşa tankının mürettebatı, askeri operasyon, ukrayna, rus ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, cesaret nişanı