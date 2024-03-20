https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-alyosa-tankinin-komutanini-kurtaran-gonullu-askere-cesaret-nisani-verildi-1081876405.html
Rus 'Alyoşa' tankının komutanını kurtaran gönüllü askere Cesaret Nişanı verildi
Rus 'Alyoşa' tankının komutanını kurtaran gönüllü askere Cesaret Nişanı verildi
Sputnik Türkiye
Ağustos 2023'te 'Alyoşa' tankının komutanını İHA'dan atılan havan mermisine karşı koruyup hayatta kalmasını sağlayan Sergey Solenov adlı gönüllü asker, Cesaret... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T12:35+0300
2024-03-20T12:35+0300
2024-03-20T12:39+0300
ukrayna krizi
alyoşa tankının mürettebatı
askeri operasyon
ukrayna
rus ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
cesaret nişanı
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Ağustos 2023'te 'Alyoşa' tankının komutanını İHA'dan atılan havan mermisine karşı koruyup hayatta kalmasını sağlayan Sergey Solenov adlı gönüllü asker, Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.Ukrayna ordusunun 8 zırhlı aracını tek başına etkisiz hale getiren 'Alyoşa' tankının mürettebatı ödüllendirilmeye devam ediyor.Tank komutanı Aleksandr Levakov'a İHA'dan atılan havan mermisini fark ederek kendini hiç düşünmeden komutanının üzerine atan ve hayatını kurtaran Solenov, "Tabii ki bu kadar yüksek bir ödül almak beni çok mutlu etti. Ama bu benim için sürpriz oldu. Ben sadece askerlik görevimi yapıyordum. Levakov'un da aynısını yapacağını düşünüyorum. Bence her şey olması gerektiği gibiydi, Levakov o durumda yaralanmamalıydı, aksi halde komutanlığını ortaya koyamazdı" diye konuştu.Ağustos 2023'te Zaporojye cephesinde yaşanan çatışmalar sırasında 'Alyoşa' tankı Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı aracı imha etmişti. Daha sonra tank mürettebatı, mevzilerine dönen motorize birliklere yaklaşık 40 dakika boyunca koruma sağlamıştı. Düşman güçleri, tanklarının ve teçhizatının yanı sıra 100'den fazla askerini de yitirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kahramanlıklarından ötürü 'Alyoşa' tankının mürettebatını Kremlin'de kabul ederek onları 'Rusya Kahramanları' madalyasıyla ödüllendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-kremlinde-alyosa-tankinin-murettebatini-kabul-etti-1074917997.html
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alyoşa tankının mürettebatı, askeri operasyon, ukrayna, rus ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, cesaret nişanı
alyoşa tankının mürettebatı, askeri operasyon, ukrayna, rus ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, cesaret nişanı
Rus 'Alyoşa' tankının komutanını kurtaran gönüllü askere Cesaret Nişanı verildi
12:35 20.03.2024 (güncellendi: 12:39 20.03.2024)
Ağustos 2023'te 'Alyoşa' tankının komutanını İHA'dan atılan havan mermisine karşı koruyup hayatta kalmasını sağlayan Sergey Solenov adlı gönüllü asker, Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.
Ağustos 2023'te 'Alyoşa' tankının komutanını İHA'dan atılan havan mermisine karşı koruyup hayatta kalmasını sağlayan Sergey Solenov adlı gönüllü asker, Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.
Ukrayna ordusunun 8 zırhlı aracını tek başına etkisiz hale getiren 'Alyoşa' tankının mürettebatı ödüllendirilmeye devam ediyor.
Tank komutanı Aleksandr Levakov'a İHA'dan atılan havan mermisini fark ederek kendini hiç düşünmeden komutanının üzerine atan ve hayatını kurtaran Solenov, "Tabii ki bu kadar yüksek bir ödül almak beni çok mutlu etti. Ama bu benim için sürpriz oldu. Ben sadece askerlik görevimi yapıyordum. Levakov'un da aynısını yapacağını düşünüyorum. Bence her şey olması gerektiği gibiydi, Levakov o durumda yaralanmamalıydı, aksi halde komutanlığını ortaya koyamazdı" diye konuştu.
Ağustos 2023'te Zaporojye cephesinde yaşanan çatışmalar sırasında 'Alyoşa' tankı Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı aracı imha etmişti. Daha sonra tank mürettebatı, mevzilerine dönen motorize birliklere yaklaşık 40 dakika boyunca koruma sağlamıştı. Düşman güçleri, tanklarının ve teçhizatının yanı sıra 100'den fazla askerini de yitirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kahramanlıklarından ötürü 'Alyoşa' tankının mürettebatını Kremlin'de kabul ederek onları 'Rusya Kahramanları' madalyasıyla ödüllendirmişti.