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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-kremlinde-alyosa-tankinin-murettebatini-kabul-etti-1074917997.html
Putin, Kremlin’de Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti
Putin, Kremlin’de Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporojye cephesinde Ukraynalı zırhlı araç konvoyunu tek başına durduran Alyoşa tankının yaralanan sürücüsüne yardım... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:14+0300
2023-08-24T22:14+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
zaporojye
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Rusya lideri Putin bugün Kremlin’de, Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti. Askerlerden biri, tankın sürücüsünün başından yaralandığını ve şimdi özel tedaviye ihtiyaç duyduğunu, henüz ödülünü alamadığını ve halâ özel askeri harekat bölgesinde bulunduğunu anlattı.Putin, “İyi ki söylediniz. Merak etmeyin, her şeyi en iyi şekilde yapacağız. Yeter ki siz onu unutmayın, kimse unutmayacak, bunda kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.Putin dün Alyoşa tankının mürettebatına Rusya Kahramanları madalyalarını verdi.Alyoşa tankı tek başına Ukrayna ordusunun 8 zırhlı aracını etkisiz hale getirmişti.
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vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye

Putin, Kremlin’de Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti

22:14 24.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidin Rusya lideri Putin bugün Kremlin’de, Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti
 Rusya lideri Putin bugün Kremlin’de, Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporojye cephesinde Ukraynalı zırhlı araç konvoyunu tek başına durduran Alyoşa tankının yaralanan sürücüsüne yardım sözünü verdi.
Rusya lideri Putin bugün Kremlin’de, Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti. Askerlerden biri, tankın sürücüsünün başından yaralandığını ve şimdi özel tedaviye ihtiyaç duyduğunu, henüz ödülünü alamadığını ve halâ özel askeri harekat bölgesinde bulunduğunu anlattı.
Putin, “İyi ki söylediniz. Merak etmeyin, her şeyi en iyi şekilde yapacağız. Yeter ki siz onu unutmayın, kimse unutmayacak, bunda kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Putin dün Alyoşa tankının mürettebatına Rusya Kahramanları madalyalarını verdi.
Alyoşa tankı tek başına Ukrayna ordusunun 8 zırhlı aracını etkisiz hale getirmişti.
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