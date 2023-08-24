https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-kremlinde-alyosa-tankinin-murettebatini-kabul-etti-1074917997.html

Putin, Kremlin’de Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti

Putin, Kremlin’de Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporojye cephesinde Ukraynalı zırhlı araç konvoyunu tek başına durduran Alyoşa tankının yaralanan sürücüsüne yardım... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T22:14+0300

2023-08-24T22:14+0300

2023-08-24T22:14+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074917657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d08ac8fdf77df36c82947539ab0449b.jpg

Rusya lideri Putin bugün Kremlin’de, Alyoşa tankının mürettebatını kabul etti. Askerlerden biri, tankın sürücüsünün başından yaralandığını ve şimdi özel tedaviye ihtiyaç duyduğunu, henüz ödülünü alamadığını ve halâ özel askeri harekat bölgesinde bulunduğunu anlattı.Putin, “İyi ki söylediniz. Merak etmeyin, her şeyi en iyi şekilde yapacağız. Yeter ki siz onu unutmayın, kimse unutmayacak, bunda kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.Putin dün Alyoşa tankının mürettebatına Rusya Kahramanları madalyalarını verdi.Alyoşa tankı tek başına Ukrayna ordusunun 8 zırhlı aracını etkisiz hale getirmişti.

ukrayna

rusya

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye