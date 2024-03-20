https://sputniknews.com.tr/20240320/rizede-iki-grup-arasinda-silahli-ve-bicakli-kavga-karsilikli-ates-edip-durdular---1081893816.html

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Karşılıklı ateş edip durdular

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Karşılıklı ateş edip durdular

Sputnik Türkiye

Rize’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Çatışma gibi olayda bir olay yerindeki bir kadın hariç herkese silah... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T20:39+0300

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silahlı saldırı

silahlı kavga

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Rize’de Merkez’e bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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