https://sputniknews.com.tr/20240320/rizede-iki-grup-arasinda-silahli-ve-bicakli-kavga-karsilikli-ates-edip-durdular---1081893816.html
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Karşılıklı ateş edip durdular
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Karşılıklı ateş edip durdular
Sputnik Türkiye
Rize’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Çatışma gibi olayda bir olay yerindeki bir kadın hariç herkese silah... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T20:39+0300
2024-03-20T20:39+0300
2024-03-20T20:44+0300
türkiye
rize
silahlı saldırı
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Rize’de Merkez’e bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/izmirde-metro-girisinde-silahli-saldiri-71-yasindaki-bir-adam-hayatini-kaybetti-2-kisi-yaralandi-1081853237.html
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rize, silahlı saldırı, silahlı kavga
rize, silahlı saldırı, silahlı kavga
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Karşılıklı ateş edip durdular
20:39 20.03.2024 (güncellendi: 20:44 20.03.2024)
Rize’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Çatışma gibi olayda bir olay yerindeki bir kadın hariç herkese silah doğrultulduğu görüldü.
Rize’de Merkez’e bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı.
Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.