https://sputniknews.com.tr/20240319/izmirde-metro-girisinde-silahli-saldiri-71-yasindaki-bir-adam-hayatini-kaybetti-2-kisi-yaralandi-1081853237.html
İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 71 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 71 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T19:48+0300
2024-03-19T19:48+0300
2024-03-19T19:48+0300
türkiye
metro
izmir
silahlı saldırı
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Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu 71 yaşındaki Çetin Ermiş vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı. Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan 47 yaşındaki İ.A. ve 32 yaşındaki Ü.E.’nin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/izmirde-metroda-gecikme-makinisti-suclayan-kisiler-kapilari-tekmeyerek-iceri-girmeye-calisti-1081839526.html
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metro, izmir, silahlı saldırı
metro, izmir, silahlı saldırı
İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 71 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
İzmir’in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu 71 yaşındaki Çetin Ermiş vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı.
Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan 47 yaşındaki İ.A. ve 32 yaşındaki Ü.E.’nin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ermiş’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.