https://sputniknews.com.tr/20240319/izmirde-metroda-gecikme-makinisti-suclayan-kisiler-kapilari-tekmeyerek-iceri-girmeye-calisti-1081839526.html

İzmir'de metroda gecikme: Makinisti suçlayan kişiler, kapıları tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

İzmir'de metroda gecikme: Makinisti suçlayan kişiler, kapıları tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

İzmir'de metronun teknik arızalar nedeniyle yola çıkamamasını makiniste bağlayan birkaç kişi, küfürler eşliğinde makinist odasına tekme attı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T16:01+0300

2024-03-19T16:01+0300

2024-03-19T16:12+0300

türkiye

izmir

metro

kavga

maganda

makinist

küfür etmek

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İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı.Gecikmeler nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Yoğunluk içerisinde sinirler gerilirken, bir grup, 'bilerek hareket etmediğini' düşündüğü makinistin kapısını tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açmayan makinist, gruba ayrılmamaları halinde polis çağıracağını belirtti. Kapıyı tekmeleyen kişinin yanındakiler de makinistlere küfürler saydırdı. Tansiyon yükselirken, bazı kişiler arasında da kavga çıktığı görüldü. Olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, İzmir Metro yetkilileri teknik arıza nedeniyle yaşanan gecikmeler için özür diledi.

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izmir, metro, kavga, maganda, makinist, küfür etmek