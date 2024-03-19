https://sputniknews.com.tr/20240319/izmirde-metroda-gecikme-makinisti-suclayan-kisiler-kapilari-tekmeyerek-iceri-girmeye-calisti-1081839526.html
İzmir'de metroda gecikme: Makinisti suçlayan kişiler, kapıları tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı
İzmir'de metroda gecikme: Makinisti suçlayan kişiler, kapıları tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
İzmir'de metronun teknik arızalar nedeniyle yola çıkamamasını makiniste bağlayan birkaç kişi, küfürler eşliğinde makinist odasına tekme attı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T16:01+0300
2024-03-19T16:01+0300
2024-03-19T16:12+0300
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metro
kavga
maganda
makinist
küfür etmek
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İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı.Gecikmeler nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Yoğunluk içerisinde sinirler gerilirken, bir grup, 'bilerek hareket etmediğini' düşündüğü makinistin kapısını tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açmayan makinist, gruba ayrılmamaları halinde polis çağıracağını belirtti. Kapıyı tekmeleyen kişinin yanındakiler de makinistlere küfürler saydırdı. Tansiyon yükselirken, bazı kişiler arasında da kavga çıktığı görüldü. Olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, İzmir Metro yetkilileri teknik arıza nedeniyle yaşanan gecikmeler için özür diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240309/chp-izmir-belediye-baskan-adayi-tugaydan-tunc-soyere-tepki-1081541628.html
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izmir, metro, kavga, maganda, makinist, küfür etmek
izmir, metro, kavga, maganda, makinist, küfür etmek
İzmir'de metroda gecikme: Makinisti suçlayan kişiler, kapıları tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı
16:01 19.03.2024 (güncellendi: 16:12 19.03.2024)
İzmir'de metronun teknik arızalar nedeniyle yola çıkamamasını makiniste bağlayan birkaç kişi, küfürler eşliğinde makinist odasına tekme attı.
İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı.Gecikmeler nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Yoğunluk içerisinde sinirler gerilirken, bir grup, 'bilerek hareket etmediğini' düşündüğü makinistin kapısını tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açmayan makinist, gruba ayrılmamaları halinde polis çağıracağını belirtti. Kapıyı tekmeleyen kişinin yanındakiler de makinistlere küfürler saydırdı.
Tansiyon yükselirken, bazı kişiler arasında da kavga çıktığı görüldü.
Olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, İzmir Metro yetkilileri teknik arıza nedeniyle yaşanan gecikmeler için özür diledi.