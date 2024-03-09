https://sputniknews.com.tr/20240309/chp-izmir-belediye-baskan-adayi-tugaydan-tunc-soyere-tepki-1081541628.html
CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tugay'dan Tunç Soyer'e tepki
CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tugay'dan Tunç Soyer'e tepki
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanarak, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T14:51+0300
2024-03-09T14:51+0300
2024-03-09T14:51+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cemil tugay
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
izmir
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tunç soyer
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103763/60/1037636060_0:23:1000:586_1920x0_80_0_0_998e97223c8a93076f9c80beb40e043b.jpg
Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli birikimlere sahip, güçlü ve büyük bir kurum olduğunu, ancak biraz mali disipline ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını savunarak, "Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim." ifadesini kullandı.'Dünden beri içim acıyor'"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu:"Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."
https://sputniknews.com.tr/20240228/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugaydan-mehmet-cengiz-aciklamasi-hic-gormedim-tanimam-1081167309.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103763/60/1037636060_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_032d9a8c8c4dfe96b622a626cf113e8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cemil tugay, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, izmir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer
cemil tugay, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, izmir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer
CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tugay'dan Tunç Soyer'e tepki
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanarak, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.
Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli birikimlere sahip, güçlü ve büyük bir kurum olduğunu, ancak biraz mali disipline ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.
Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını savunarak, "Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim." ifadesini kullandı.
'Dünden beri içim acıyor'
"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu:
"Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."