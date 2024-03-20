https://sputniknews.com.tr/20240320/putin-secim-zaferi-rusyanin-gelecekte-kazanacagi-zaferlerin-girizgahi-1081882924.html
Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı
Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet başkanlığı seçiminde rekor oyla kazandığı zaferin Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanacağı gelecekteki zaferlerin... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:20+0300
2024-03-20T15:20+0300
2024-03-20T15:20+0300
dünya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
zafer
seçim
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
belgorod
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sürecinde kendisi adına çalışmalar yürüten vekilleriyle bir araya geldi.Seçim öncesinde yürüttükleri ortak çalışmalar için vekillerine minnettarlığını dile getiren Putin, "Birçoğunuz çok zor koşullarda ve neo-Nazilerin Donbass'ta, Novorossiya'da barışçıl şehirleri ve sivil altyapıyı bombaladığı sınır bölgelerimizde çalıştınız. Bu özel bir karakter, cesaret ve kişisel kahramanlık gerektiriyordu. Çalışmalarınız için çok teşekkür ederim" dedi.Yüzde 87'nin üzerindeki rekor oyla kazandığı seçime değinen Putin, "Seçimdeki zafer, Rusya'nın çok ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanılacak olan zaferlerin yalnızca girizgahıdır" vurgusu yaptı.'Sınır bölgelerindeki sakinlere cesaretleri için minnettarım'Belgorod Bölgesi ve sınırdaki diğer bölgelerin sakinlerine seslenen Rusya lideri, "Cesaretiniz için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. O bölgelerdeki insanları, işini kaybedenleri, evini kaybeden sıradan insanları desteklemek için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.'Biz de düşman gibi sivil altyapıyı vurabilirdik ancak bizim kendi planlarımız var'Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgelerindeki sivil hedefleri vurduğuna dikkat çeken Putin, Rusya'nın da düşman gibi sivil tesisleri vurabileceğini ancak bu yola başvurmadıklarını, bu konuda kendi görüşleri ve planları olduğunu vurguladı.İlk görevlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu anlatan Rus lider, bunun farklı ve hiç de kolay olmayan yöntemleri bulunduğunu, ancak bunu gerçekleştireceklerini, bunun üzerinde mutlaka çalışacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/putin-rusyanin-dusmanlari-kiminle-ugrastiklarini-anlamiyor-1081859694.html
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, zafer, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, belgorod
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, zafer, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, belgorod
Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet başkanlığı seçiminde rekor oyla kazandığı zaferin Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanacağı gelecekteki zaferlerin girizgahı olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sürecinde kendisi adına çalışmalar yürüten vekilleriyle bir araya geldi.
Seçim öncesinde yürüttükleri ortak çalışmalar için vekillerine minnettarlığını dile getiren Putin, "Birçoğunuz çok zor koşullarda ve neo-Nazilerin Donbass'ta, Novorossiya'da barışçıl şehirleri ve sivil altyapıyı bombaladığı sınır bölgelerimizde çalıştınız. Bu özel bir karakter, cesaret ve kişisel kahramanlık gerektiriyordu. Çalışmalarınız için çok teşekkür ederim" dedi.
Yüzde 87'nin üzerindeki rekor oyla kazandığı seçime değinen Putin, "Seçimdeki zafer, Rusya'nın çok ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanılacak olan zaferlerin yalnızca girizgahıdır" vurgusu yaptı.
'Sınır bölgelerindeki sakinlere cesaretleri için minnettarım'
Belgorod Bölgesi ve sınırdaki diğer bölgelerin sakinlerine seslenen Rusya lideri, "Cesaretiniz için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. O bölgelerdeki insanları, işini kaybedenleri, evini kaybeden sıradan insanları desteklemek için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
'Biz de düşman gibi sivil altyapıyı vurabilirdik ancak bizim kendi planlarımız var'
Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgelerindeki sivil hedefleri vurduğuna dikkat çeken Putin, Rusya'nın da düşman gibi sivil tesisleri vurabileceğini ancak bu yola başvurmadıklarını, bu konuda kendi görüşleri ve planları olduğunu vurguladı.
İlk görevlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu anlatan Rus lider, bunun farklı ve hiç de kolay olmayan yöntemleri bulunduğunu, ancak bunu gerçekleştireceklerini, bunun üzerinde mutlaka çalışacaklarını söyledi.