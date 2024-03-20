Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligin en çok konuşulan haftası
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: CHP - DEM Parti ilişkisi siyaseti kirletiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının 3.yılı: 'Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
84 dk
HABER MASASI
Yarın başlayacak olan seçim yasakları neleri kapsıyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Horlamanın getirmesi muhtemel sağlık problemleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240320/putin-secim-zaferi-rusyanin-gelecekte-kazanacagi-zaferlerin-girizgahi-1081882924.html
Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı
Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet başkanlığı seçiminde rekor oyla kazandığı zaferin Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanacağı gelecekteki zaferlerin... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:20+0300
2024-03-20T15:20+0300
dünya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
zafer
seçim
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
belgorod
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081882632_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b0ec70dafbc04912d57dfef9d6d35a7.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sürecinde kendisi adına çalışmalar yürüten vekilleriyle bir araya geldi.Seçim öncesinde yürüttükleri ortak çalışmalar için vekillerine minnettarlığını dile getiren Putin, "Birçoğunuz çok zor koşullarda ve neo-Nazilerin Donbass'ta, Novorossiya'da barışçıl şehirleri ve sivil altyapıyı bombaladığı sınır bölgelerimizde çalıştınız. Bu özel bir karakter, cesaret ve kişisel kahramanlık gerektiriyordu. Çalışmalarınız için çok teşekkür ederim" dedi.Yüzde 87'nin üzerindeki rekor oyla kazandığı seçime değinen Putin, "Seçimdeki zafer, Rusya'nın çok ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanılacak olan zaferlerin yalnızca girizgahıdır" vurgusu yaptı.'Sınır bölgelerindeki sakinlere cesaretleri için minnettarım'Belgorod Bölgesi ve sınırdaki diğer bölgelerin sakinlerine seslenen Rusya lideri, "Cesaretiniz için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. O bölgelerdeki insanları, işini kaybedenleri, evini kaybeden sıradan insanları desteklemek için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.'Biz de düşman gibi sivil altyapıyı vurabilirdik ancak bizim kendi planlarımız var'Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgelerindeki sivil hedefleri vurduğuna dikkat çeken Putin, Rusya'nın da düşman gibi sivil tesisleri vurabileceğini ancak bu yola başvurmadıklarını, bu konuda kendi görüşleri ve planları olduğunu vurguladı.İlk görevlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu anlatan Rus lider, bunun farklı ve hiç de kolay olmayan yöntemleri bulunduğunu, ancak bunu gerçekleştireceklerini, bunun üzerinde mutlaka çalışacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/putin-rusyanin-dusmanlari-kiminle-ugrastiklarini-anlamiyor-1081859694.html
ukrayna
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081882632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_240a0609d2cfea5c012b117022de226e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, zafer, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, belgorod
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, zafer, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, belgorod

Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı

15:20 20.03.2024
© Sputnik / Григорий СысоевPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet başkanlığı seçiminde rekor oyla kazandığı zaferin Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanacağı gelecekteki zaferlerin girizgahı olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sürecinde kendisi adına çalışmalar yürüten vekilleriyle bir araya geldi.
Seçim öncesinde yürüttükleri ortak çalışmalar için vekillerine minnettarlığını dile getiren Putin, "Birçoğunuz çok zor koşullarda ve neo-Nazilerin Donbass'ta, Novorossiya'da barışçıl şehirleri ve sivil altyapıyı bombaladığı sınır bölgelerimizde çalıştınız. Bu özel bir karakter, cesaret ve kişisel kahramanlık gerektiriyordu. Çalışmalarınız için çok teşekkür ederim" dedi.
Yüzde 87'nin üzerindeki rekor oyla kazandığı seçime değinen Putin, "Seçimdeki zafer, Rusya'nın çok ihtiyaç duyduğu ve mutlaka kazanılacak olan zaferlerin yalnızca girizgahıdır" vurgusu yaptı.

'Sınır bölgelerindeki sakinlere cesaretleri için minnettarım'

Belgorod Bölgesi ve sınırdaki diğer bölgelerin sakinlerine seslenen Rusya lideri, "Cesaretiniz için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. O bölgelerdeki insanları, işini kaybedenleri, evini kaybeden sıradan insanları desteklemek için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Biz de düşman gibi sivil altyapıyı vurabilirdik ancak bizim kendi planlarımız var'

Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgelerindeki sivil hedefleri vurduğuna dikkat çeken Putin, Rusya'nın da düşman gibi sivil tesisleri vurabileceğini ancak bu yola başvurmadıklarını, bu konuda kendi görüşleri ve planları olduğunu vurguladı.
İlk görevlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu anlatan Rus lider, bunun farklı ve hiç de kolay olmayan yöntemleri bulunduğunu, ancak bunu gerçekleştireceklerini, bunun üzerinde mutlaka çalışacaklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
DÜNYA
Putin: Rusya’nın düşmanları kiminle uğraştıklarını anlamıyor
01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала