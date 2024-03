https://sputniknews.com.tr/20240320/putin-rusyanin-dusmanlari-kiminle-ugrastiklarini-anlamiyor-1081859694.html

Putin: Rusya’nın düşmanları kiminle uğraştıklarını anlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın düşmanlarının beklediklerinin tam tersi sonuçlar elde ettiklerini ve kiminle uğraştıklarını anlamadıklarını ifade etti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da grubu bulunan siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmede, Rusya'nın düşmanlarının bazı hedeflere ulaştığını, ancak kendileri için belirledikleri asıl hedeflere ulaşamadıklarını söyledi.Putin, “Düşmanımız sonuç elde etmek ümidiyle yaptığı bazı şeylerde sonuç elde ediyor, ancak beklenenin tam tersi sonuçlar, hepsi bu. Kiminle uğraştıklarını, Rusya ile uğraştıklarını anlamıyorlar” dedi.Rusya'nın etnik köken ve dini özelliklerden bağımsız ortak hedeflere sahip insanlardan oluşan bir topluluk olduğunu vurgulayan Putin, “Ülkede ortak bir kültür var, hepimizi birleştiren şey bu” şeklinde konuştu.Siyasi parti liderlerine ülkenin çıkarları için ortak çaba gösterme çağrısı yapan Rus lider, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımları güncelleyerek azami düzeyde çalışmanın gerekli olduğuna vurgu yaparak “Bu çok önemli. Bir şeyler beklendiği gibi gitmeyebilir. Ama halkımız devletin her kademesinin dürüstçe, yoğun bir şekilde çalıştığını gördüğünde, insanların sorunlarını çözmek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını gördüğünde bir çok şeyi hoş karşılar ve asilce yaklaşır” dedi.Ülkenin tüm temel kalkınma hedeflerine etkili ortak çalışmayla ulaşılacağını belirten Putin, Rusya'nın şu ana kadar dış baskının zor koşulları altında sonuçlar elde etmeyi başardığını ve bunun gelecekte de gerçekleşeceğine inanmak için her türlü nedenin bulunduğunu kaydetti.

