https://sputniknews.com.tr/20240320/ozlem-ve-tayyar-oz-ciftinin-sirketlerine-atanan-kayyum-intihar-etti-geride-not-birakti-1081864788.html

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum intihar etti: Geride not bıraktı

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum intihar etti: Geride not bıraktı

Sputnik Türkiye

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, intihar ederek hayatını kaybetti! 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T09:29+0300

2024-03-20T09:29+0300

2024-03-20T09:30+0300

türkiye

özlem öz

tayyar öz

kayyum

doktor

dolandırıcılık

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü.Ergün, arkasında not bırakarak hayatına son verdi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.Not bıraktıHabertürk'ün haberine göre İstanbul Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/fenomen-ozlem-oz-ve-tayyar-oz-ciftine-surpriz-ceza-doktorun-yapmasi-gereken-islemleri-baskasi-yapti-1081643027.html

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özlem öz, tayyar öz, kayyum, doktor, dolandırıcılık