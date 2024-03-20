https://sputniknews.com.tr/20240320/ozlem-ve-tayyar-oz-ciftinin-sirketlerine-atanan-kayyum-intihar-etti-geride-not-birakti-1081864788.html
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum intihar etti: Geride not bıraktı
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum intihar etti: Geride not bıraktı
Sputnik Türkiye
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, intihar ederek hayatını kaybetti! 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:29+0300
2024-03-20T09:29+0300
2024-03-20T09:30+0300
türkiye
özlem öz
tayyar öz
kayyum
doktor
dolandırıcılık
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü.Ergün, arkasında not bırakarak hayatına son verdi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.Not bıraktıHabertürk'ün haberine göre İstanbul Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/fenomen-ozlem-oz-ve-tayyar-oz-ciftine-surpriz-ceza-doktorun-yapmasi-gereken-islemleri-baskasi-yapti-1081643027.html
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özlem öz, tayyar öz, kayyum, doktor, dolandırıcılık
özlem öz, tayyar öz, kayyum, doktor, dolandırıcılık
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum intihar etti: Geride not bıraktı
09:29 20.03.2024 (güncellendi: 09:30 20.03.2024)
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, intihar ederek hayatını kaybetti!
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü.
Ergün, arkasında not bırakarak hayatına son verdi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre İstanbul Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.