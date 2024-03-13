https://sputniknews.com.tr/20240313/fenomen-ozlem-oz-ve-tayyar-oz-ciftine-surpriz-ceza-doktorun-yapmasi-gereken-islemleri-baskasi-yapti-1081643027.html
Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza: Doktorun yapması gereken işlemleri başkası yaptı
Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza: Doktorun yapması gereken işlemleri başkası yaptı
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturmalar sonrasında fenomen çift Özlem ... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T08:18+0300
2024-03-13T08:18+0300
2024-03-13T09:02+0300
yaşam
fenomen
ceza
dava
özlem öz
tayyar öz
tayyargiller
dilan polat
engin polat
masak
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Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasının ardından, fenomenlerin kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla incelenmesine başlanmıştı.Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı. MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi. Özlem Öz'ün 'doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair' tanıtım yaptığı saptandı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/bulent-cihantimurun-ismi-fenomenler-sorusturmasinda-ortaya-cikti-eylem-tok-sessizligini-bozdu-1081641765.html
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fenomen, ceza, dava, özlem öz, tayyar öz, tayyargiller, dilan polat, engin polat, masak
fenomen, ceza, dava, özlem öz, tayyar öz, tayyargiller, dilan polat, engin polat, masak
Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza: Doktorun yapması gereken işlemleri başkası yaptı
08:18 13.03.2024 (güncellendi: 09:02 13.03.2024)
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturmalar sonrasında fenomen çift Özlem - Tayyar Öz de MASAK'ın radarına girmişti. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden ünlü çifte sürpriz bir ceza kesildi.
Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasının ardından, fenomenlerin kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla incelenmesine başlanmıştı.
Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı. MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi. Özlem Öz'ün 'doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair' tanıtım yaptığı saptandı.