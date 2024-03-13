https://sputniknews.com.tr/20240313/fenomen-ozlem-oz-ve-tayyar-oz-ciftine-surpriz-ceza-doktorun-yapmasi-gereken-islemleri-baskasi-yapti-1081643027.html

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza: Doktorun yapması gereken işlemleri başkası yaptı

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza: Doktorun yapması gereken işlemleri başkası yaptı

Sputnik Türkiye

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturmalar sonrasında fenomen çift Özlem ... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T08:18+0300

2024-03-13T08:18+0300

2024-03-13T09:02+0300

yaşam

fenomen

ceza

dava

özlem öz

tayyar öz

tayyargiller

dilan polat

engin polat

masak

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077865880_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6de3472d8bf0d0e0b4334a9b5ba9b133.jpg

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasının ardından, fenomenlerin kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla incelenmesine başlanmıştı.Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı. MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi. Özlem Öz'ün 'doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair' tanıtım yaptığı saptandı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/bulent-cihantimurun-ismi-fenomenler-sorusturmasinda-ortaya-cikti-eylem-tok-sessizligini-bozdu-1081641765.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenomen, ceza, dava, özlem öz, tayyar öz, tayyargiller, dilan polat, engin polat, masak