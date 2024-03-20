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https://sputniknews.com.tr/20240320/mandelanin-torunu-che-guevaranin-kizi-filistine-destek-icin-istanbulda-bulusacak-1081880171.html
Mandela'nın torunu, Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul’da buluşacak
Mandela'nın torunu, Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul’da buluşacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Müslüman Forumu, Filistin’de sivilleri hedef alan İsrail’e karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için aralarında Mandela'nın torunu, Che... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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che guevara
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Gazze'de İsrail’in sivillere yönelik saldırıları ramazan ayı boyunca devam ederken uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Müslüman Forumu kamuoyunu harekete geçirmek için İstanbul’da toplantı düzenleyecek.20 ülkeden siyaset, iş ve akademi dünyası temsilcilerinin bir araya geleceği ‘Filistin İçin Küresel Zirve’de mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alınacak. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali al-Qaradagri, EMF Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, AMMALE Genel Sekreteri Farid Hannache, Ramallah Başpiskoposu Illias Auant, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu’ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara, Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Usame Zukorlic, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve İngiltere İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn gibi isimler de öne çıkan konuşmacılar arasında yer alması planlanıyor. 21 Mart 2024 günü gerçekleşecek olan toplantı Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Toplantıda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için çalışmalara ele alınacak.‘İsrail olimpiyatlara alınmasın’Toplantıda gündeme getirilecek olan başlıklar arasında İsrail’in Paris olimpiyatlarına alınması önerisinin de yer alması bekleniyor. Avrupa Müslüman Forumu daha önce İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-icimizdeki-cahiller-bilmese-de-tayyip-erdoganin-dik-durusunu-gazze-halki-cok-iyi-biliyor-1081664531.html
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filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, avrupa müslüman forumu , che guevara, nelson mandela
filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, avrupa müslüman forumu , che guevara, nelson mandela

Mandela'nın torunu, Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul’da buluşacak

14:13 20.03.2024
© AP Photo / Hatem AliGazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Hatem Ali
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Avrupa Müslüman Forumu, Filistin’de sivilleri hedef alan İsrail’e karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için aralarında Mandela'nın torunu, Che Guevara'nın kızının da olduğu isimleri İstanbul’da bir araya getirecek. Toplantı yarın gerçekleşecek.
Gazze'de İsrail’in sivillere yönelik saldırıları ramazan ayı boyunca devam ederken uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Müslüman Forumu kamuoyunu harekete geçirmek için İstanbul’da toplantı düzenleyecek.
20 ülkeden siyaset, iş ve akademi dünyası temsilcilerinin bir araya geleceği ‘Filistin İçin Küresel Zirve’de mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alınacak. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali al-Qaradagri, EMF Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, AMMALE Genel Sekreteri Farid Hannache, Ramallah Başpiskoposu Illias Auant, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu’ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara, Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Usame Zukorlic, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve İngiltere İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn gibi isimler de öne çıkan konuşmacılar arasında yer alması planlanıyor. 21 Mart 2024 günü gerçekleşecek olan toplantı Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Toplantıda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için çalışmalara ele alınacak.

‘İsrail olimpiyatlara alınmasın’

Toplantıda gündeme getirilecek olan başlıklar arasında İsrail’in Paris olimpiyatlarına alınması önerisinin de yer alması bekleniyor. Avrupa Müslüman Forumu daha önce İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
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