https://sputniknews.com.tr/20240320/mandelanin-torunu-che-guevaranin-kizi-filistine-destek-icin-istanbulda-bulusacak-1081880171.html

Mandela'nın torunu, Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul’da buluşacak

Mandela'nın torunu, Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul’da buluşacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Müslüman Forumu, Filistin’de sivilleri hedef alan İsrail’e karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için aralarında Mandela'nın torunu, Che... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T14:13+0300

2024-03-20T14:13+0300

2024-03-20T14:13+0300

türkiye

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

avrupa müslüman forumu

che guevara

nelson mandela

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081556010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa0836151b0019c9d70b1a215ce0c224.jpg

Gazze'de İsrail’in sivillere yönelik saldırıları ramazan ayı boyunca devam ederken uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Müslüman Forumu kamuoyunu harekete geçirmek için İstanbul’da toplantı düzenleyecek.20 ülkeden siyaset, iş ve akademi dünyası temsilcilerinin bir araya geleceği ‘Filistin İçin Küresel Zirve’de mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alınacak. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali al-Qaradagri, EMF Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, AMMALE Genel Sekreteri Farid Hannache, Ramallah Başpiskoposu Illias Auant, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu’ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara, Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Usame Zukorlic, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve İngiltere İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn gibi isimler de öne çıkan konuşmacılar arasında yer alması planlanıyor. 21 Mart 2024 günü gerçekleşecek olan toplantı Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Toplantıda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için çalışmalara ele alınacak.‘İsrail olimpiyatlara alınmasın’Toplantıda gündeme getirilecek olan başlıklar arasında İsrail’in Paris olimpiyatlarına alınması önerisinin de yer alması bekleniyor. Avrupa Müslüman Forumu daha önce İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-icimizdeki-cahiller-bilmese-de-tayyip-erdoganin-dik-durusunu-gazze-halki-cok-iyi-biliyor-1081664531.html

türkiye

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, avrupa müslüman forumu , che guevara, nelson mandela