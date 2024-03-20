https://sputniknews.com.tr/20240320/kate-middleton-bilinmezi-suruyor-hastaneden-aciklama-geldi-1081886149.html

Kate Middleton bilinmezi sürüyor: Hastaneden açıklama geldi

Kate Middleton bilinmezi sürüyor: Hastaneden açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Galler Prensesi Kate Middleton'ın bu yılın başlarında tedavi gördüğü Londra Kliniği, iddia edilen veri ihlallerine bakarken 'tüm uygun soruşturma, düzenleme ve... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T16:45+0300

2024-03-20T16:45+0300

2024-03-20T16:53+0300

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Galler Prensesi'nin ameliyat geçirdiği hastane, hasta bilgilerine yönelik 'herhangi bir ihlalin' soruşturulacağını açıkladı.London Clinic Genel Müdürü Al Russell tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:'İzinsiz erişimin ağır sonuçları olur'Sağlık Bakanı Maria Caulfield, hasta bilgilerine izinsiz erişimin kovuşturma veya para cezaları da dahil olmak üzere 'ağır sonuçları' olduğunu dile getirdi.Radyoya konuşan Caulfield, "Anladığım kadarıyla polisten buna bakması istendi. Harekete geçip geçmemeleri onları ilgilendiren bir konu" dedi.Galler Prensesi'nin ameliyat olduğu dünyaca ünlü klinikte, özel tıbbi notlarına erişmeye çalışıldığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240319/kate-middleton-ilk-kez-goruntulendi-sosyal-medya-kullanicilarini-yine-ikna-olmadi-1081821691.html

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kate middleton, galler, ingiltere, birleşik krallık