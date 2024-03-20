https://sputniknews.com.tr/20240320/kate-middleton-bilinmezi-suruyor-hastaneden-aciklama-geldi-1081886149.html
Kate Middleton bilinmezi sürüyor: Hastaneden açıklama geldi
Kate Middleton bilinmezi sürüyor: Hastaneden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Galler Prensesi Kate Middleton'ın bu yılın başlarında tedavi gördüğü Londra Kliniği, iddia edilen veri ihlallerine bakarken 'tüm uygun soruşturma, düzenleme ve... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T16:45+0300
2024-03-20T16:45+0300
2024-03-20T16:53+0300
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Galler Prensesi'nin ameliyat geçirdiği hastane, hasta bilgilerine yönelik 'herhangi bir ihlalin' soruşturulacağını açıkladı.London Clinic Genel Müdürü Al Russell tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:'İzinsiz erişimin ağır sonuçları olur'Sağlık Bakanı Maria Caulfield, hasta bilgilerine izinsiz erişimin kovuşturma veya para cezaları da dahil olmak üzere 'ağır sonuçları' olduğunu dile getirdi.Radyoya konuşan Caulfield, "Anladığım kadarıyla polisten buna bakması istendi. Harekete geçip geçmemeleri onları ilgilendiren bir konu" dedi.Galler Prensesi'nin ameliyat olduğu dünyaca ünlü klinikte, özel tıbbi notlarına erişmeye çalışıldığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/kate-middleton-ilk-kez-goruntulendi-sosyal-medya-kullanicilarini-yine-ikna-olmadi-1081821691.html
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kate middleton, galler, ingiltere, birleşik krallık
Kate Middleton bilinmezi sürüyor: Hastaneden açıklama geldi
16:45 20.03.2024 (güncellendi: 16:53 20.03.2024)
Galler Prensesi Kate Middleton'ın bu yılın başlarında tedavi gördüğü Londra Kliniği, iddia edilen veri ihlallerine bakarken 'tüm uygun soruşturma, düzenleme ve disiplin adımlarının atılacağını' söyledi.
Galler Prensesi'nin ameliyat geçirdiği hastane, hasta bilgilerine yönelik 'herhangi bir ihlalin' soruşturulacağını açıkladı.
London Clinic Genel Müdürü Al Russell tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Londra Kliniği'ndeki herkes hasta gizliliğine ilişkin bireysel, mesleki, etik ve yasal görevlerimizin son derece farkındadır. Her gün bize güvenen tüm hastalarımıza sunmayı hedeflediğimiz olağanüstü bakım ve gizlilikten büyük gurur duyuyoruz. Hasta bilgilerinin yönetimini izlemek için sistemlerimiz mevcuttur ve herhangi bir ihlal durumunda tüm uygun soruşturma, düzenleme ve disiplin adımları atılacaktır. Herhangi bir hastamızın ya da meslektaşımızın güvenini kasıtlı olarak ihlal edenlere hastanemizde yer yoktur.
'İzinsiz erişimin ağır sonuçları olur'
Sağlık Bakanı Maria Caulfield, hasta bilgilerine izinsiz erişimin kovuşturma veya para cezaları da dahil olmak üzere 'ağır sonuçları' olduğunu dile getirdi.
Radyoya konuşan Caulfield, "Anladığım kadarıyla polisten buna bakması istendi. Harekete geçip geçmemeleri onları ilgilendiren bir konu" dedi.
Galler Prensesi'nin ameliyat olduğu dünyaca ünlü klinikte, özel tıbbi notlarına erişmeye çalışıldığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.