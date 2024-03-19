https://sputniknews.com.tr/20240319/kate-middleton-ilk-kez-goruntulendi-sosyal-medya-kullanicilarini-yine-ikna-olmadi-1081821691.html

Kate Middleton ilk kez görüntülendi: Sosyal medya kullanıcıları ikna olmadı

Kate Middleton ilk kez görüntülendi: Sosyal medya kullanıcıları ikna olmadı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de, üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T01:12+0300

2024-03-19T01:12+0300

2024-03-19T01:16+0300

kate middleton

prens william

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İngiliz The Sun gazetesi, Kate' ile William'ın Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette yeni çekilmiş görüntülerini yayımladı.Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor" ifadeleri yer aldı.Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Kate Middleton amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/bu-kez-de-aciklama-var-goruntu-yok-kayip-prenses-kate-middleton-iddialar-karsisindasarsildi-1081808011.html

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