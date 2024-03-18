https://sputniknews.com.tr/20240318/bu-kez-de-aciklama-var-goruntu-yok-kayip-prenses-kate-middleton-iddialar-karsisindasarsildi-1081808011.html
Bu kez de açıklama var görüntü yok: 'Kayıp Prenses Kate Middleton iddialar karşısında sarsıldı'
Bu kez de açıklama var görüntü yok: 'Kayıp Prenses Kate Middleton iddialar karşısında sarsıldı'
Sputnik Türkiye
Bir İngiliz medyası, 'kayıp prensesin' yakın çevresinden edindikleri bilgiye göre, ünlü çiftin evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında 'sarsıldıklarını... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T14:45+0300
2024-03-18T14:45+0300
2024-03-18T14:45+0300
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3 aydır ortada olmayan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında yeni bir söylenti ortaya çıktı.İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Galler Prensi William ile birlikte hafta sonu yerel bir dükkanı ziyaret ettiğini bildirdi. Çifti gören bir tanık, şöyle konuştu:İkilinin, Prenses iyileşme sürecindeyken 'mahremiyet' rica etmesi üzerine fotoğrafları çekilmedi. 'Spekülasyonlar karşısında sarsıldılar'Bununla birlikte, İngiliz gazetesi The Sunday Times konuşan Prens ve Prenses'in yakın çevresi; ünlü çiftin evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında 'sarsıldıklarını ve yıkıldıklarını' ve oğulları Prens Louis'in Nisan'daki doğum gününde ailece kamera karşısına geçerek, yapılan asparagas haberlerin önüne geçmeyi planladıklarını aktardı. Kaynaklar, Prenses'in sağlığı hakkında konuşmak için bunu bir fırsat olarak kullanabileceğini de bildirdi.Prenses Diana'nın kardeşi açıkladı: Gerçeğin ne olduğu konusunda endişelerim varÖte yandan Ağustos 1997'de 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prens Willam'ın annesi Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer, BBC 'ye verdiği röportajda Kate Middleton ile ilgili konuştu. Spencer, röportajdan yayınlanan fragmanda 'Kate'in durumu hakkındaki gerçeğin ne olduğu konusunda endişeleri olduğunu' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kate-middleton-ya-da-kral-charles-oldu-ingilterede-bayraklar-yariya-indi-mi-1081791407.html
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Bu kez de açıklama var görüntü yok: 'Kayıp Prenses Kate Middleton iddialar karşısında sarsıldı'
Bir İngiliz medyası, 'kayıp prensesin' yakın çevresinden edindikleri bilgiye göre, ünlü çiftin evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında 'sarsıldıklarını ve yıkıldıklarını' belirtirken; Kate'in William'la alışverişe çıktığı ama 'mahremiyet' rica etmesi üzerine fotoğraflarının çekilmediği aktarıldı.
3 aydır ortada olmayan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında yeni bir söylenti ortaya çıktı.
İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Galler Prensi William ile birlikte hafta sonu yerel bir dükkanı ziyaret ettiğini bildirdi. Çifti gören bir tanık, şöyle konuştu:
"Ortalıkta dolaşan onca söylentiden sonra onları orada görmek beni hayrete düşürdü. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı, mutlu ve iyi görünüyordu. Çocuklar yanlarında değildi ama alışverişe gidecek kadar sağlıklı olması iyiye işaret."
İkilinin, Prenses iyileşme sürecindeyken 'mahremiyet' rica etmesi üzerine fotoğrafları çekilmedi.
'Spekülasyonlar karşısında sarsıldılar'
Bununla birlikte, İngiliz gazetesi The Sunday Times konuşan Prens ve Prenses'in yakın çevresi; ünlü çiftin evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında 'sarsıldıklarını ve yıkıldıklarını' ve oğulları Prens Louis'in Nisan'daki doğum gününde ailece kamera karşısına geçerek, yapılan asparagas haberlerin önüne geçmeyi planladıklarını aktardı. Kaynaklar, Prenses'in sağlığı hakkında konuşmak için bunu bir fırsat olarak kullanabileceğini de bildirdi.
Prenses Diana'nın kardeşi açıkladı: Gerçeğin ne olduğu konusunda endişelerim var
Öte yandan Ağustos 1997'de 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prens Willam'ın annesi Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer, BBC 'ye verdiği röportajda Kate Middleton ile ilgili konuştu. Spencer, röportajdan yayınlanan fragmanda 'Kate'in durumu hakkındaki gerçeğin ne olduğu konusunda endişeleri olduğunu' söyledi.