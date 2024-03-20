https://sputniknews.com.tr/20240320/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1081865503.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:37+0300
2024-03-20T09:37+0300
2024-03-20T09:37+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
dulkadiroğlu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1081864741.html
türkiye
kahramanmaraş
dulkadiroğlu
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maraş deprem,deprem mi oldu,deprem son dakika,nerede deprem oldu,deprem oldu
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.
Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.