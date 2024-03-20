https://sputniknews.com.tr/20240320/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1081865503.html

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T09:37+0300

2024-03-20T09:37+0300

2024-03-20T09:37+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

dulkadiroğlu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20240320/istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1081864741.html

türkiye

kahramanmaraş

dulkadiroğlu

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